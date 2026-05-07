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PSG nach dem FinaleinzugIn Paris erwächst ein süßes Gefühl der Unschlagbarkeit

Lesezeit: 4 Min.

Cheftrainer Luis Enrique hat aus seinem PSG eine taktisch überragende Elf geformt. Und in Paris mögen sie die Erfolge, die das zur Folge hat.
Cheftrainer Luis Enrique hat aus seinem PSG eine taktisch überragende Elf geformt. Und in Paris mögen sie die Erfolge, die das zur Folge hat. Martin Meissner/AP/dpa

Paris Saint-Germain gilt als wilder, stürmischer Haufen. Gegen den FC Bayern aber zeigt das Team seine disziplinierte Seite. Nach all dem Glamour hat Trainer Luis Enrique der Mannschaft auch das Kämpfen beigebracht.

Von Oliver Meiler, München

Diesmal haben sie die Place de l'Étoile abgeriegelt, von allen Seiten, und alle Metrostationen an der Avenue des Champs-Élysées blieben geschlossen. Präventiv. So weit ist man schon in Paris: routiniert auch im Triumph.

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