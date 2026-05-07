Diesmal haben sie die Place de l'Étoile abgeriegelt, von allen Seiten, und alle Metrostationen an der Avenue des Champs-Élysées blieben geschlossen. Präventiv. So weit ist man schon in Paris: routiniert auch im Triumph.
PSG nach dem FinaleinzugIn Paris erwächst ein süßes Gefühl der Unschlagbarkeit
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Paris Saint-Germain gilt als wilder, stürmischer Haufen. Gegen den FC Bayern aber zeigt das Team seine disziplinierte Seite. Nach all dem Glamour hat Trainer Luis Enrique der Mannschaft auch das Kämpfen beigebracht.
Von Oliver Meiler, München
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