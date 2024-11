Alexander Zverev ist nach seinem Sieg beim hoch dotierten Hallenturnier in Paris-Bercy wieder die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste. Somit wird er als Zweiter der Setzliste auch in die am Sonntag beginnenden ATP-Finals in Turin einziehen, was für ihn den Vorteil hat, dass er auf die Nummer eins, Jannik Sinner aus Italien, nicht in der Gruppenphase, sondern frühestens im Halbfinale treffen kann. Bei den ATP-Finals hatte Zverev 2018 und 2021 triumphiert.