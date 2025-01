Von Sven Haist, Paris

Um das Vorrundenaus in der Champions League abzuwenden, beschworen die Fans von Paris Saint-Germain den lateinischen Wahlspruch ihrer Stadt aus dem 14. Jahrhundert: „Fluctuat nec mergitur“ – sie schwankt, geht aber nicht unter. Sie entfalteten diese Devise auf Französisch („Battu par les flots Paris n’a jamais sombré“) in ihrer Choreografie vor dem Anpfiff, die das an der Seine gelegene Stadion in Anlehnung ans Pariser Stadtwappen wie ein Schiff aussehen ließ. Dazu waren Totenköpfe zu sehen, sie sollten wohl die sportliche Lebensgefahr im Duell mit Manchester City ausdrücken.