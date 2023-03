Spaß sieht anders aus: Lionel Messi bei der Arbeit in München.

Von Sebastian Fischer

Um Mitternacht war am Ausgang der immer noch hell erleuchteten Arena in München etwas zu hören, das mit dem vorangegangen Spiel wenig zu tun hatte. Dicht gedrängt standen dort die Menschen hinter den Absperrgittern bei den Mannschaftsbussen, warteten und kreischten, als ihr Warten belohnt wurde. Dann setzten sie an zu jener beinahe sakralen, melodischen Huldigung, die spätestens seit diesem Winter weltberühmt ist: "Meeeeessi, Meeeeessi".