Interview von Sebastian Fischer, Paris

Was bleibt von diesen Paralympics in Paris? Für die Sportler zuallererst die Erkenntnis darüber, ob sie ihre Ziele erreicht, also meistens: ob sie eine Medaille gewonnen haben. 49 eroberten die Deutschen am Ende. Das Fazit des Deutschen Behindertensportverbands fiel versöhnlich aus, auch wenn es mit dem angestrebten Platz unter den besten zehn Nationen nichts wurde.