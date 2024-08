Das Olympiafinale wird zur Neuauflage des Wimbledonfinals: Novak Djokovic aus Serbien und der Spanier Carlos Alcaraz kämpfen in Paris am Sonntag um die Nachfolge von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev. Beide haben Silber sicher: Der 37-jährige Djokovic kann seine Trophäensammlung um den Titel erweitern, der ihm noch fehlt, er schlug im Halbfinale den Italiener Lorenzo Musetti 6:4, 6:2. Alcaraz, 21, setzte sich 6:1, 6:1 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. In Wimbledon vor nur drei Wochen war Alcaraz dem Rekord-Grand-Slam-Champion Djokovic überlegen.

Im Frauen-Einzel hat sich Iga Swiatek im Halbfinale den Trostpreis Bronze gesichert. Die Weltranglistenerste gewann am Freitag das Spiel um Platz drei gegen Anna Karolina Schmiedlova aus der Slowakei 6:2, 6:1. Am Tag zuvor verlor die viermalige French-Open-Siegerin überraschend gegen Zheng Qinwen in zwei Sätzen. Die Chinesin spielt am Samstag gegen Donna Vekic (Kroatien) um Gold.