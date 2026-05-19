Die deutschen Para-Leichtathleten fliegen im November außerplanmäßig auf die Kanaren. Die Gruppenreise stand ursprünglich zwar nicht im Terminkalender, allerdings war auch nicht vorauszusehen, dass die Europameisterschaft so spät ersatzlos gestrichen wird. Bundestrainerin Marion Peters suchte deshalb nach Alternativen. Ein Lehrgang auf Lanzarote ersetzt also den Saisonhöhepunkt. Das sei zwar „ärgerlich“, sagt sie, aber nicht zu ändern: „Wir müssen positiv bleiben, das ist unser Job.“

Die Bundestrainerin wählte den pragmatischen Ansatz nach der EM-Absage vor knapp drei Wochen, die vieles Makulatur werden ließ, nicht nur die auf den Spätsommer ausgerichtete Leistungsplanung der Athleten. Andere reagierten mit blankem Unverständnis. Von einem „Desaster“ sprach der Sprinter und Weitspringer Leon Schäfer, 28, weil den Sportlern die Bühne und damit die Sichtbarkeit genommen werde. Athletensprecher Niko Kappel, 31, kritisierte in scharfem Ton eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch der internationalen Verbände und der Realität: „Der Präsident hat in Paris die paralympische Revolution ausgerufen. Aber sie selbst kriegen es nicht auf die Kette, die Rahmenbedingungen dafür herzustellen.“ Er sei „frustriert, verärgert“ und enttäuscht über den Leichtathletik-Fachverband World Para Athletics (WPA), teilte er öffentlich mit.

Meinung Bilanz der Paralympics : Sport mit Behinderung – nicht Sport trotz Behinderung Kommentar von Claudio Catuogno ...

Die Entrüstung zeigte Wirkung. Meetingveranstalter hierzulande handelten spontan und verschicken Einladungen: Bei den Halleschen Werfertagen am vergangenen Wochenende, einem Traditionswettkampf, wurden diesmal zusätzlich eigene Wettbewerbe für Para-Diskuswerfer und -Kugelstoßer geschaffen. Das Leichtathletikfestival Istaf in Berlin erweitert am 30. August ebenfalls sein Programm und baut neben dem geplanten Para-Sprint einen Mixed-Wettbewerb im Kugelstoßen für Männer und Frauen ein, angeregt durch die „emotionale Reaktion von Niko Kappel“, wie der Istaf-Sprecher bestätigt.

Die Solidaritätsaktionen helfen vielen, aber längst nicht allen. Besonders jüngeren Para-Athleten fehle nach der EM-Absage der jährliche „Zielwettkampf“, sagt Bundestrainerin Peters – mit entsprechenden emotionalen Folgen: „Jeder Sportler will performen, will sich zeigen und mit anderen messen.“ Wenn der klare Fixpunkt wegbricht, sei es eine Herausforderung zu verhindern, dass die Enttäuschung auch die Motivation fortschwemmt.

Dass die Suche nach einem Ausrichter schwierig würde, hatte sich offenbar schon 2025 zum Jahresende angedeutet. Erst am 30. April aber stornierte der Weltverband die EM. Bis zu diesem Stichtag, so teilte World Para Athletics mit, seien keine Bewerbungen eingegangen. Die Entscheidung darüber liege bei den souveränen Mitgliedsländern, heißt es auf Anfrage: Die Gründe könne man daher „weder kommentieren noch darüber spekulieren“.

Die Leichtathletik-EM 2026 ist nicht die erste, die ausfällt; die jüngste fand 2021 statt

Unbestritten ist, dass die Organisation von Para-Leichtathletikveranstaltungen für rund 600 Athleten, Hotels, samt Barrierefreiheit, generell eines langen logistischen Vorlaufs bedarf. Eine Absage im laufenden Jahr, sagt Marion Peters, sei deshalb kaum zu kompensieren. Auch die politische Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), die seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine geltende Suspendierung Russlands wieder aufzuheben und russische Athleten unter russischer Flagge starten zu lassen, hat den Kreis potenzieller Bewerber in Europa nicht vergrößert: So sagten die Niederlande im Januar die geplante Ausrichtung der Para-Schwimm-Europameisterschaften mit Verweis auf Einreisebestimmungen ab.

Fakt ist allerdings, dass die Leichtathletik-EM 2026 nicht die erste ist, die ausfällt; die jüngste fand 2021 statt. Für den Deutschen Behindertensportbund (DBS) bedeutet dies, dass eine weitere Chance vergeht, Talente an Großveranstaltungen heranzuführen. „Gerade für den Nachwuchs sind internationale Wettkämpfe entscheidend, weil dort Vorbilder entstehen und Begeisterung geweckt wird“, erläutert der stellvertretende Sportdirektor Lukas Niedenzu. Ganz abgesehen davon, sagt er, dass ihnen Verdienstmöglichkeiten, also mögliche Prämien, entgehen. Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Taschkent in Usbekistan findet unter gänzlich anderen Leistungsbedingungen statt: Denn dann geht es für die Aktiven schon um die Normerfüllung für die Paralympics 2028.

Bundestrainerin Peters sieht deshalb auch einen weiteren, essenziellen Bereich des Parasport mit Sorge: die Klassifizierung der körperlichen Beeinträchtigungen der Athleten. Um international antreten zu dürfen, müssen Leichtathleten beobachtet und eingestuft werden, „und das geht nur im Zusammenhang mit Wettkämpfen“. Fehlen solche Veranstaltungen, führe dies zu einem „Klassifizierungsstau“.

Und wie geht es weiter für die deutschen Para-Leichtathleten? In dieser Woche fährt ein Teil des Teams zum Grand Prix in Nottwil in der Schweiz, auch für den Frauen-Grand-Prix in Olmütz, Tschechien, im Juli ist der Verband gemeldet. Nationale Wettkämpfe wie die offenen deutschen Meisterschaften in Dresden und das Meeting in Leverkusen stehen noch im Kalender, dann, sagt Marion Peters, endet für die meisten die Saison. Im November geht es mit dem Lehrgang auf Lanzarote wieder los. „Wir schauen jetzt nach vorn“, sagt die Bundestrainerin, denn am Ende sei es so: Es wird nach Leistung abgerechnet. „Denn nächstes Jahr interessiert es keinen mehr, ob da mal eine EM stattgefunden hat oder nicht.“