Pulsierende Beats, ein Farbenspiel – und ein großes Versprechen: Paris hat auf den Champs-Élysées und der Place de la Concorde mit einer Show der Moderne die 17. Sommer-Paralympics eröffnet und die Welt zu mehr Inklusion aufgerufen. Um 22.37 Uhr erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Paralympics für eröffnet. Es war der Startschuss für elf Wettkampftage in der französischen Hauptstadt, an denen in 22 Sportarten 549 Entscheidungen fallen.