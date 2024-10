Zwischen dem Trubel bei den Paralympics und dem Heimkommen liegen Welten: „Du hast jeden Tag einen vollen, durchgetakteten Tag, es sind auch viele Leute um dich rum, und dann kommt man nach Hause und ist es erst mal still.“ So hat es die Para-Athletin Edina Müller erlebt, die bei den Spielen in Paris, die im vergangenen September endeten, bei der Eröffnungsfeier mit dem Triathleten Martin Schulz die deutsche Flagge trug, dann eine Bronzemedaille im Para-Kanu gewann. Viele olympische und paralympische Athleten erleben die Wochen nach einem derart überwölbenden Sportereignis ganz ähnlich. Manche kämpfen mit dem sogenannten Post-Olympics- beziehungsweise Paralympics-Blues – ein Gefühl der Leere, das oft als eine Art depressive Episode beschrieben wird.

Bereits nach den Spielen in Tokio 2021, bei denen sie ihre erste Goldmedaille als Kanutin gewann, hatte Edina Müller Schwierigkeiten damit, wieder in den Alltag zurückzufinden. Auch drei Jahre später und um eine Medaille reicher, beschreibt sie das Gefühl nach den Spielen als „komisch“, da das große Ziel, auf das sie so lange hingearbeitet hat, mit einem Mal wegbreche: „Dann kommt der Tag plötzlich, wie auch plötzlich Weihnachten ist, und dann ist es vorbei“, sagt sie. Um zu verhindern, dass sie ein Paralympics-Blues überkommt, hat sich die 41-Jährige Methoden überlegt: „Ich versuche, wie im Sport, immer neue Reize zu setzen“. Das probierte sie durch Gartenarbeit, einen Ukulele-Kurs oder, wie zurzeit, mit der Pilzzucht. „Einfach um etwas zu haben, worauf man sich nach den Paralympics freuen kann“, sagt Müller: „Dass es nicht zu so einer Leere kommt.“

Einmal im Rampenlicht: Edina Müller (links) trägt mit Martin Schulz die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris. (Foto: Zac Goodwin/dpa)

Leere war in Paris ein Fremdwort. Die Paralympics 2024 waren so groß wie noch nie. Bei der Eröffnungsfeier auf dem Place de la Concorde sprach der Präsident des International Paralympic Committee (IPC), Andrew Parsons, von einer „Revolution der Inklusion“. Die Spiele wurden ARD und ZDF zufolge rund 60 Stunden im öffentlich-rechtlichen Live-Fernsehen ausgestrahlt, ebenfalls ein Novum. Edina Müller lobt die wachsende mediale Aufmerksamkeit während der Paralympics: „Ich kann nur zu dem eine Beziehung aufbauen, Empathie entwickeln und darüber nachdenken, was ich kenne und was ich sehe. Deswegen ist es gerade für den Behindertensport wichtig, sichtbar zu sein.“ Diese Sichtbarkeit ändere auch das Bild und das Stigma von Behinderung. Was davon nach den Spielen übrig bleibt, ist ein anderes Thema.

Müller, die in ihrer Karriere als Rollstuhlbasketballerin und Kanutin bereits an fünf Paralympischen Spielen teilgenommen hat, betont, dass das öffentliche Interesse nach ihren Erfahrungen oft schnell nachlässt: „Bei den Paralympics ist das dann groß Thema und alle sind total happy, dass sie sich dahinter stellen und von Inklusion sprechen können. Aber die nächsten Jahre ist es kein Thema mehr.“ Als Medaillengewinnerin nahm sie noch an einigen Terminen wie Talkshows oder Ehrungen teil. Und dann?

Auch Para-Triathletin Anja Renner, die ebenfalls eine Bronzemedaille in Paris holte, war nach den Spielen durch Pressetermine, Vorträge und Ehrungen eingespannt: „Man merkt schon, dass die Aufmerksamkeit seit den Paralympics enorm zugenommen hat. Von anderen Sportlern habe ich gehört, dass das jetzt noch bis November oder Dezember anhält und dann auch wieder abflacht.“ Für Renner waren es die ersten Paralympischen Spiele, auf die nur zwei Wochen später die Triathlon-Europameisterschaft folgte (bei der sie Dritte wurde) und kurz danach die Weltmeisterschaft, bei der sie Platz fünf erreichte. Da blieb nicht viel Zeit, um nachzudenken. Renner berichtet, dass sie sogar froh war, sich nach dem Stress, der nach dem Zieleinlauf in Paris abgefallen war, wieder der Normalität widmen zu können.

Ohne Medaillengewinn hätte den Athletinnen eine finanzielle Lücke gedroht

Die Normalität für Para-Athletinnen wie Anja Renner und Edina Müller besteht aus Training, Familie, oft einem Teilzeitjob und - gerade jetzt nach den Paralympics - der Sponsorensuche. Speziell für Medaillengewinner bietet die kurzfristig gestiegene Aufmerksamkeit nach den Spielen dafür eine günstige Gelegenheit. Anja Renner hat bereits Sponsoren, bewirbt sich mit ihren Erfolgen nun trotzdem weiter, in der Hoffnung, dass sie noch mehr Gönner unterstützen. Sie ist zwar Vollzeitsportlerin, „aber davon leben kann man nicht, da es bei den Rennen, da sind die Paralympics eine Ausnahme, keine Preisgelder gibt“.

Die Kanutin Edina Müller wiederum beschreibt die Sponsorensuche als eine stressige Zeit, weil sie wesentlich auf dieses Geld angewiesen ist, um ihren Trainings- und Wettkampfbetrieb zu finanzieren. Anfang des Jahres erhielten sowohl Müller als auch Renner die Nachricht, dass die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die deutschlandweit etwa 4000 Athletinnen und Athleten fördert, Probleme hat, die Monate November und Dezember zu finanzieren. Das lag an einem unerwarteten Ausfall eines Zuschusses, der im Förderplan des Paralympics-Kaders (PAK) eingeplant war.

Für sie, sagt Edina Müller, sei die Situation nicht dramatisch, da sie durch ihre Bronzemedaille aus Paris noch Prämien bekomme. „Aber wenn ich die nicht geholt hätte, würden da plötzlich für November und Dezember 400 Euro fehlen“. Bei Anja Renner würde sich dieser Ausfall gar auf 800 Euro belaufen - pro Monat. Durch eine Förderung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI), konnte die Lücke nun doch kurzfristig geschlossen werden.