In einer Lounge im Langlauf- und Biathlonstadion von Tesero sitzt Walerij Suschkewitsch vor einem großen Bildschirm und schaut Paralympics. Es ist ein vergleichsweise guter Tag für den Präsidenten des Nationalen Paralympischen Komitees (NPC) der Ukraine, nicht nur, weil seine Landsleute eine Medaille nach der anderen abräumen. Es ist für ihn auch ein Tag ohne Luftalarm.
Die Ukraine und Russland bei den Winterspielen„Das sind die schlimmsten Paralympics der Geschichte“
Es weht wieder die russische Fahne, es erklingt wieder die russische Hymne bei den Spielen in Norditalien. Aber eine Ukrainerin muss ihre Friedens-Ohrringe ablegen. Über eine Front, die nun in den italienischen Bergen verläuft.
Von Claudio Catuogno, Tesero
