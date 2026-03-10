Die Ukraine und Russland bei den Winterspielen„Das sind die schlimmsten Paralympics der Geschichte“

In einer Lounge im Langlauf- und Biathlonstadion von Tesero sitzt Walerij Suschkewitsch vor einem großen Bildschirm und schaut Paralympics. Es ist ein vergleichsweise guter Tag für den Präsidenten des Nationalen Paralympischen Komitees (NPC) der Ukraine, nicht nur, weil seine Landsleute eine Medaille nach der anderen abräumen. Es ist für ihn auch ein Tag ohne Luftalarm.