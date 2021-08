Paralympics in Tokio

Verena Schott schwimmt zur zweiten deutschen Medaille. Die Rollstuhlbasketball-Männer verpassen eine Sensation, die Frauen machen es besser. Eindrücke von zweiten Wettkampftag in Tokio.

Hat gut lachen: Schwimmerin Verena Schott gewinnt über 200 Meter Lagen die Bronzemedaille und holt damit am zweiten Wettkampftag das zweite Edelmetall für die deutsche Mannschaft.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Die 32-Jährige lag im Rennen der Klasse SM6 zwischenzeitlich sogar in Führung, musste sich am Ende allerdings Yelyzaveta Mereshko aus der Ukraine und der Britin Maisie Summers-Newton geschlagen geben, die in Weltrekordzeit gewann.

Detailansicht öffnen (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)

Da freut sich einer: Rowan Crothers aus Australien gewinnt Gold über 50 Meter Freistil in der Klasse S10 - eine von bislang zehn Medaillen für australische Beckenschwimmerinnen und -schwimmer.

Detailansicht öffnen (Foto: Bob Martin/AP)

Die Sensation hauchdünn verpasst: Gegen die USA, Paralympicssieger von 2016, lagen die deutschen Rollstuhlbasketballer um Thomas Böhme (Mitte) bis kurz vor Schluss in Führung. Am Ende gewannen die US-Amerikaner knapp mit 58:55.

Detailansicht öffnen (Foto: Alex Pantling/Getty)

Besser lief es für die deutschen Frauen: Sie gewannen ihre Auftaktpartie gegen Australien souverän mit 77:58. Mareike Miller, Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier, war mit 30 Punkten Topscorerin der Partie.

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Kremer/imago)

Weniger gut lief es am zweiten Tag für den anderen deutschen Fahnenträger. Michael Teuber verpasste als Achter der Qualifikation klar das Finale im Bahnrad. Im Straßenrennen hat der fünffache Paralympicssieger noch Chancen auf eine Medaille.

Detailansicht öffnen (Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Enttäuschte Deutsche: Das Goalball-Team um Thomas Steiger und Oliver Hoerauf hat sich bei den Paralympics in Tokio selbstbewusst die Goldmedaille vorgenommen. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Ukraine unterlag die Mannschaft jedoch klar mit 5:11.