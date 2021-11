Paralympics-Siegerin Elena Krawzow hat ihre schwere Operation wegen eines Hirntumors gut überstanden. "Ich bin wieder wach und mir geht es sehr, sehr gut! Die Operation ist sehr gut verlaufen. Mein genialer Arzt denkt, er hat alles entfernen können. Ich habe keine neurologischen Ausfälle und fühle mich besser und glücklicher als je zuvor", teilte die 28 Jahre alte Schwimmerin nach dem Eingriff in der Berliner Charité bei Instagram mit. Noch am Dienstag hatte Krawzow ihren langjährigen Freund und Trainer Phillip Semechin in der Nähe von Berlin geheiratet: "Er soll einfach alle Vollmachten haben, wenn doch etwas passiert." Bei der sehbehinderten Schwimmerin, die in Tokio Gold über 100 Meter Brust gewonnen hatte, war nach Schwindelanfällen ein gutartiger, aber diffuser Tumor in der linken oberen Gehirnhälfte festgestellt worden. Diffus bedeutet, dass es keine scharfe Abgrenzung zum umliegenden Hirngewebe gibt. Die ersten Ergebnisse scheinen nun aber ermutigend zu sein.