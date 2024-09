Die Spiele sind noch nicht vorbei, mit dieser Ankündigung haben in der vergangenen Woche die Paralympics begonnen, und seitdem hat vieles in Paris an Olympia erinnert: die Stimmung, die Euphorie bei den Wettkämpfen der Franzosen, die Kulissen. Seit Sonntagmorgen, Wettkampftag vier, steht nun fest, dass diese Spiele auch ein in diesem Sommer gut bekanntes Problem begleitet: die schlechte Wasserqualität der Seine.