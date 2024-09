Tanja Scholz bei den Paralympics:„Vor vier Jahren war ich noch in der Klinik“

Von Sebastian Fischer, Ferdinand Schwarz, Paris

Tanja Scholz musste sich erst gewöhnen an diese Halle, in der in diesem Sommer die Geschichten des Schwimmsports erzählt werden. Die Arena La Defense ist groß, es ist laut, das kann einen tragen. Aber es kann auch ziemlich kalt sein. Darüber sprach sie nach ihren ersten beiden Starts in den vergangenen Tagen in Paris, als sie Achte über 200 Meter Freistil und Sechste über 100 Meter wurde. „Zugig“, sei es, ihr Körper tue sich schwer mit der Temperatur. „Wir tasten uns langsam ran“, sagte sie.