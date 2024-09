Verglichen mit der großen Aufregung zuvor war das erste Rennen von Valentina Petrillo in Paris eher unspektakulär. Sie reckte vor dem Start einmal die Faust ins Publikum, die Ränge im Stade de France waren am Montagvormittag noch spärlich besetzt. Dann lief sie über 400 Meter in 58,35 Sekunden auf den zweiten von drei Plätzen in ihrem Vorlauf. Sie kam eine Runde weiter, das Finale ist am Dienstag. Petrillo, 50, steht nun als Teilnehmerin an Paralympics in den Geschichtsbüchern des Sports. Die Debatten um ihren Fall dürften weitergehen.

Petrillo wurde 1973 in Neapel als Mann geboren, „aber ich habe mich als Frau identifiziert, und das war ein großes Problem“, sagte sie dieser Tage in einem ihrer zuletzt vielen Interviews. Das Interesse an ihr ist groß. Sie ist dem Weltverband der paralympischen Leichtathletik zufolge die erste Teilnehmerin an Spielen für Menschen mit Behinderung, die offen als trans Person lebt. Die erste trans Person, die das jedoch nicht offen lebte, war demnach eine niederländische Diskuswerferin bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016. Aber diesmal ist die Opposition laut. Eine italienische Anwältin, die seit Jahren Konkurrentinnen von Petrillo vertritt, sagte vor den Spielen der BBC, dass in diesem Fall Inklusion sportlicher Fairness vorgezogen werde. Medien auf der ganzen Welt griffen das Thema auf. Nach dem Eklat bei Olympia um zwei Boxerinnen und ihre angeblichen XY-Chromosomen debattieren nun die Paralympics um soziales und biologisches Geschlecht.

Petrillo, so erzählt sie ihre Geschichte, begann als Kind mit der Leichtathletik, als Fan des 200-Meter-Läufers Pietro Mennea, der 1980 Olympiagold gewann. Als sie 14 war, wurde bei ihr Morbus Stargardt diagnostiziert, eine unheilbare Netzhauterkrankung. Im Studium kam sie zum Para-Sport, spielte Blindenfußball. Erst mit 41 begann sie mit Para-Leichtathletik. Binnen drei Jahren gewann sie elf nationale Meisterschaften in ihrer Kategorie – das alles bis dahin als Mann gegen Männer, als Vater und Ehemann. Ihr ganzes Leben habe sie sich als Frau gefühlt und „als Mann verkleidet“.

Erst 2020 lief sie erstmals gegen Frauen

2017 erzählte sie ihrer Ehefrau davon, mit deren Unterstützung sie 2018 begann, als Frau zu leben. 2019, mit 45 Jahren, startete sie mit einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie. 2020 lief sie zum ersten Mal gegen Frauen – langsamer, aber glücklicher. Im vergangenen Jahr, bei den Weltmeisterschaften der Para-Leichtathletik, gewann sie Bronze über 200 und 400 Meter.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC), respektive der ihm untergliederte Leichtathletikverband, sieht die Sache so: Solange Petrillo die erforderlichen Testosteronwerte für Frauenwettbewerbe nachweise, darf sie gegen Frauen antreten. IPC-Präsident Andrew Parsons sagte der BBC, Petrillo sei in Paris willkommen. Das ist einerseits verständlich, die Paralympics verstehen sich als Botschafter für Inklusion. Andererseits wirkt es auch im Para-Sport mit seinen unzähligen nach Behinderungsarten geordneten Startklassen gewagt, „Geschlechterschranken zu durchbrechen“, wie es in einem Feature des Verbands über Petrillo heißt. Parsons verwies auf Regeln, die „für den Moment“ gelten. Der Sport müsse „bessere Antworten für diese Situationen und für trans Athletinnen finden“, er wünsche sich eine „einheitliche“ Lösung.

Die ist im Sport aber noch fern. Auch das IOC überlässt Entscheidungen über trans Personen den Fachverbänden. In der olympischen Leichtathletik etwa gilt das Durchleben der männlichen Pubertät als Ausschlusskriterium in Frauenwettbewerben. Und in der Wissenschaft herrscht noch kein Konsens. Wie sind etwa anatomische Merkmale wie die Größe zu bewerten, auf die eine Hormontherapie keinen Einfluss hat?

Petrillo muss auf solche Fragen keine Antworten geben. „Endlich, ich habe es geschafft“, sagte sie nach ihrem Vorlauf. Der 2. September, das sei nun ein historisches Datum.