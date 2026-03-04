Zum Hauptinhalt springen

Interview mit Anna-Lena Forster„Es hat immer zu mir dazugehört, dass ich so bin, wie ich bin“

Lesezeit: 9 Min.

Paralympics-Siegerin! Bei den Spielen 2022 in Peking gewann Anna-Lena Forster Gold in der Super-Kombination (im Bild) sowie im Slalom. In Cortina wird sie wieder in fünf Disziplinen an den Start gehen. 
Paralympics-Siegerin! Bei den Spielen 2022 in Peking gewann Anna-Lena Forster Gold in der Super-Kombination (im Bild) sowie im Slalom. In Cortina wird sie wieder in fünf Disziplinen an den Start gehen.  Wang Zhao/AFP

Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster spricht über den Reiz der Spiele in Norditalien, Monoskifahren als Ganzjahresjob – und darüber, was man Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, als Arzt besser nicht sagt.

Interview von Claudio Catuogno

Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster, 30, aus Radolfzell am Bodensee ist das Gesicht des deutschen Paralympics-Teams. Bei den Spielen 2014, 2018 und 2022 gewann sie insgesamt neun Medaillen in fünf verschiedenen Alpin-Disziplinen, davon vier in Gold. Den Erwartungen, die sich nun bei den Paralympics in Mailand und Cortina an sie richten, begegnet sie mit ganz viel Vorfreude – und einem Bachelor in Psychologie.

Zur SZ-Startseite

Paralympics in Italien
:Russland kehrt zurück in die olympische Welt

Die Paralympics werden das erste Großevent seit Langem, bei dem Russland wieder dabei ist: mit Fahne, Hymne und ein paar Goldfavoriten. Für den Kreml hat das eine besondere Bedeutung.

Von Johannes Aumüller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite