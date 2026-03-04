Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster, 30, aus Radolfzell am Bodensee ist das Gesicht des deutschen Paralympics-Teams. Bei den Spielen 2014, 2018 und 2022 gewann sie insgesamt neun Medaillen in fünf verschiedenen Alpin-Disziplinen, davon vier in Gold. Den Erwartungen, die sich nun bei den Paralympics in Mailand und Cortina an sie richten, begegnet sie mit ganz viel Vorfreude – und einem Bachelor in Psychologie.