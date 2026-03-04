Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster, 30, aus Radolfzell am Bodensee ist das Gesicht des deutschen Paralympics-Teams. Bei den Spielen 2014, 2018 und 2022 gewann sie insgesamt neun Medaillen in fünf verschiedenen Alpin-Disziplinen, davon vier in Gold. Den Erwartungen, die sich nun bei den Paralympics in Mailand und Cortina an sie richten, begegnet sie mit ganz viel Vorfreude – und einem Bachelor in Psychologie.
Interview mit Anna-Lena Forster„Es hat immer zu mir dazugehört, dass ich so bin, wie ich bin“
Lesezeit: 9 Min.
Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster spricht über den Reiz der Spiele in Norditalien, Monoskifahren als Ganzjahresjob – und darüber, was man Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, als Arzt besser nicht sagt.
Interview von Claudio Catuogno
Paralympics in Italien:Russland kehrt zurück in die olympische Welt
Die Paralympics werden das erste Großevent seit Langem, bei dem Russland wieder dabei ist: mit Fahne, Hymne und ein paar Goldfavoriten. Für den Kreml hat das eine besondere Bedeutung.
Lesen Sie mehr zum Thema