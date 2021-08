Meldungen im Überblick

Paralympics, Fahnenträger: London-Siegerin Mareike Miller und der fünfmalige Goldmedaillengewinner Michael Teuber tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt. Die Rollstuhlbasketballerin aus Hamburg und der Radfahrer aus München führen die 136-köpfige deutsche Mannschaft bei der Zeremonie am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/ARD) ins Olympiastadion.

"Das ist ein schöner Moment und sehr besonders. Ich freue mich sehr", sagte Miller, Kapitänin der Rollstuhlbasketballerinnen. Teuber sprach von einem "Sahnehäubchen" auf seiner Karriere: "Eine größere Ehre, als die Mannschaft anzuführen, gibt es nicht. Da läuft es einem kalt den Rücken herunter." DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher stellte beide als "Ausnahmeathleten" heraus. Erstmals trägt wie bei den Olympischen Spielen ein Duo beim Einzug der deutschen Para-Sportler die Flagge - eine Frau und ein Mann. Das Team des DBS will damit wie viele weitere Mannschaften ein Zeichen für die Gleichberechtigung setzen. In Rio 2016 war Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm deutscher Fahnenträger.

Für Athletensprecherin Miller (31) sind es die dritten Spiele, nach Gold in London gewann sie mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen in Rio Silber. Der 53 Jahre alte Teuber holte bei seinen bislang fünf Teilnahmen auf der Straße und der Bahn insgesamt fünfmal Gold und einmal Silber

Fußball, Spanien: Real Madrid hat nach einem wilden Schlagabtausch einen perfekten Saisonstart verpasst. Das Team um Ex-Bayern-Profi David Alaba kam trotz Halbzeitführung bei UD Levante nicht über ein 3:3 (1:0) hinaus. Der walisische Nationalspieler Gareth Bale brachte die Madrilenen früh in Führung (5.), ehe Marti Roger (46.) und Jose Campana (57.) das Spiel in der zweiten Hälfte zugunsten des Außenseiters drehten. Vinicius Junior antwortete prompt zum 2:2 (73.), bevor Rober Pier den Klub aus Valencia (79.) wieder in Führung brachte. Erneut Vinicius Junior (85.) sorgte noch für den Ausgleich der Gäste und sicherte Real zumindest einen Punkt.

Levante musste zudem die letzten Minuten in Unterzahl und mit Innenverteidiger Ruben Vezo als Torwart überstehen, nachdem Keeper Aitor 30 Meter außerhalb seines Tores den Ball mit der Hand gespielt hatte und dafür die Rote Karte sah (87.). Meister Atletico Madrid wahrte hingegen seine weiße Weste. Das Team von Trainer Diego Simeone setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Elche durch. Den Treffer erzielte der argentinische Stürmer Angel Correa (39.), der sich bisher für alle drei Atletico-Tore in der laufenden Saison verantwortlich zeigte. Atletico tat sich bei über 30 Grad schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen. Abwehrspieler Jose Maria Gimenez ließ kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 liegen (47.), danach verwaltete der Favorit das Ergebnis erfolgreich.

Leichtathletik, 100 Meter: Jamaikas Sprint-Königin Elaine Thompson-Herah ist bei der Olympia-Revanche am Uralt-Weltrekord über 100 m vorbeigeschrammt. Die dreimalige Olympiasiegerin von Tokio lief am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Eugene/Oregon in 10,54 Sekunden die zweitbeste Zeit der Geschichte und blieb nur fünf Hundertstel über der Bestmarke der legendären Amerikanerin Florence Griffith-Joyner (10,49) aus dem Jahr 1988.

"Ich denke, der Rekord ist in Reichweite, weil ich 10,5 gelaufen bin und noch so viel mehr in mir habe", sagte Thompson-Herah: "Ich möchte mich nicht ablenken lassen - die Feierlichkeiten beginnen im Oktober und November, aber jetzt habe ich noch eine Mission zu erfüllen." Hinter Thompson-Herah, die in Tokio in 10,61 gesiegt hatte, kamen wie schon im olympischen Finale ihre Landsfrauen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73) und Shericka Jackson (10,76) auf die Plätze zwei und drei.

US-Senkrechtstarterin Sha'Carri Richardson, die im Vorfeld von Tokio 10,72 Sekunden gerannt war, war beim Comeback chancenlos und wurde in 11,14 Sekunden Neunte. Richardson hatte die Olympischen Spiele verpasst, weil sie positiv auf Marihuana getestet worden war.

Bundesliga, Transfer: Der perfekt in die Saison gestartete Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Nationalspieler Luca Waldschmidt verpflichtet. Wie die Wölfe am Sonntag mitteilten, erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag. Waldschmidt kommt vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Er passt nicht nur sportlich, sondern auch von seinem Charakter her hervorragend in unsere Mannschaft. Mit seiner Entwicklung ist er noch längst nicht am Ende, und von daher freuen wir uns, jetzt auch gemeinsam mit ihm unsere Ziele anzugehen", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Der Torschützenkönig der U21-EM 2019 lief in der Bundesliga bereits für Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV und den SC Freiburg auf, ehe er im vergangenen Jahr den Sprung nach Portugal wagte, wo er neun Treffer in 27 Ligaspielen erzielte. "Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Das wollte ich unbedingt. Ich bin überzeugt von dem Weg des Klubs, die Philosophie und Ambitionen des VfL decken sich zu einhundert Prozent mit meinen Vorstellungen", sagte der siebenmalige Nationalspieler.

Volleyball, EM: Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM den zweiten Sieg gefeiert und und stehen so gut wie sicher im Achtelfinale. Die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski schlug im dritten Vorrundenspiel in Plowdiw Gastgeber Bulgarien mit 3:2 (25:23, 16:25, 25:21, 18:25, 15:10). Zum Auftakt hatte es ein 1:3 gegen den zweimaligen Europameister Polen gegeben, danach gewann das Team 3:1 gegen Tschechien.

In der Sechsergruppe B stehen noch zwei weitere Partien an, am Dienstag geht es gegen Griechenland und am Mittwoch gegen Spanien (beide 16.30 Uhr/Sport1). Vier Teams kommen in jeder der vier Staffeln weiter, Deutschland liegt auf dem dritten Platz. Koslowski, der als Minimalziel das Viertelfinale ausgegeben hatte, kann bei der EM im Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wieder auf Louisa Lippmann setzen. Die Spielerin hatte zuletzt eine Pause eingelegt und die Nations League ausgelassen.