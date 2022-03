Meldungen im Überblick

Paralympics, Peking: Skilangläufer Marco Maier hat bei den Paralympischen Winterspielen in Peking seine zweite Silbermedaille gewonnen. Der 22 Jahre alte Oberstdorfer musste sich im Sprint-Finale der stehenden Klasse nur dem Franzosen Benjamin Daviet geschlagen geben. Zuvor hatte Maier bei seinem Debüt den zweiten Platz im Biathlon-Sprint erreicht. Auch die deutschen Frauen haben bereits eine Medaille sicher. Die 15-jährige Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann und die 18 Jahre alte Biathlon-Siegerin Leonie Walter mit Guide Pirmin Strecker stehen im Endlauf der Sehbehinderten-Klasse. Da dort nur vier Athletinnen starten, wird mindestens eine von ihnen auf dem Podium stehen.

Maier startete nach zurückhaltendem Beginn zur Hälfte des Rennens seinen Angriff auf die Konkurrenz. Bei widrigen Bedingungen auf nassem Schnee in Zhangjiakou lief er bis auf den zweiten Rang vor, Daviet war jedoch bereits enteilt. Unter großem Applaus der deutschen Delegation behauptete Maier auf der Zielgeraden gegen den Ukrainer Grigori Wowtschinski Silber. Biathlon-Bronzemedaillengewinnerin Anja Wicker war im Halbfinale der sitzenden Klasse als Letzte ausgeschieden. "Bei den Bedingungen war nicht mehr drin für mich", sagte die 30 Jahre alte Stuttgarterin: "Die Arme waren auch noch so ein bisschen schwer von Dienstag. Das ist keine gute Kombination."

Auch Johanna Recktenwald mit Guide Valentin Haag hatte in der Sehbehinderten-Klasse als Dritte das Finale verpasst. In Maiers Klasse wurde der mit 52 Jahren älteste deutsche Teilnehmer Alexander Ehlers Vorletzter. Nico Messinger war mit Guide Robin Wunderle in der Sehbehinderten-Klasse der Männer als einziger Starter aus dem Team D bereits in der Qualifikation gescheitert.

Basketball, BBL: Tabellenführer Bayern München hat im Spitzenspiel der Basketball Bundesliga (BBL) seine höchste Saisonniederlage kassiert. Die Münchner, die erneut auf ihren Trainer Andrea Trinchieri verzichten mussten, unterlagen am 24. Spieltag bei den Telekom Baskets Bonn überraschend klar mit 61:96 (27:48) und liegen nur noch zwei Zähler vor dem ersten Verfolger aus dem Rheinland. Paul Zipser kam nach langer Zwangspause wegen der Folgen einer Hirn-OP zum dritten Einsatz seit seinem Comeback. Der Nationalspieler stand knapp 21 Minuten auf dem Court und erzielte zwei Punkte. Bester Werfer der Münchner war Deshaun Thomas mit 14 Punkten. Bonns Javontae Hawkins überragte mit 23 Zählern. Die Gastgeber verzeichneten starke Trefferquoten - so ging fast die Hälfte der Dreierversuche rein. Bayern lag nur zu Beginn des Spiels einmal vorn (5:2).

2. Bundesliga, HSV: Das Amtsgericht Hamburg-Altona wird kein Verfahren gegen Zweitligaprofi Bakery Jatta vom Hamburger SV eröffnen. Nach Auffassung des Amtsgerichts besteht "keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Angeschuldigte über seine Identität getäuscht hat". Weitere Ermittlungen gegen den 23 Jahre alten Gambier wurden nicht veranlasst. Das Amtsgericht sieht "nach dem vorliegenden Ermittlungsergebnis keinen hinreichenden Tatverdacht gegen den Angeschuldigten", heißt es in einer Mitteilung des Hanseatischen Oberlandesgericht, die dem Sportinformationsdienst SID vorliegt. Das Hamburger Abendblatt hatte zuerst über die Entscheidung berichtet.

"Die Bild-Zeitung und die Staatsanwaltschaft wurden deutlich in die Schranken gewiesen", sagte Jattas Anwalt Thomas Bliwier dem SID: "Das Gericht hat bestätigt, was wir immer gesagt haben: Es gibt keinen Verdacht gegen Herrn Jatta." Die Hamburger Staatsanwaltschaft kann noch Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt hofft, "dass diese Akte nun endgültig geschlossen ist". Jatta "war, ist und bleibt für uns ein voll integrierter Mitmensch und kann seine gute Gesamtentwicklung als unser Spieler hoffentlich fortsetzen." Die Strafverfolgungsbehörde hatte Jatta im Dezember Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz und mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen und mitgeteilt, dass der Profi nach Auffassung der Staatsanwaltschaft eigentlich Bakary Daffeh heiße.

Bundesliga, Borussia Dortmund: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr) vorerst ohne seine Abwehrspieler Raphael Guerreiro und Mats Hummels planen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde Guerreiro positiv auf Corona getestet und fehlt im Mannschaftstraining. Hummels hatte sich ebenso wie sein Defensivkollege aufgrund von Erkältungs-Symptomen bereits zuvor in Isolation begeben. Beim Weltmeister von 2014 stand das Testergebnis zunächst noch aus. Die ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte Partie von Borussia Dortmund beim FSV Mainz war wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Mainzern auf den 16. März (18.30 Uhr) verschoben worden.

Bundesliga, SC Freiburg: Der dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga bleibt im Amt: Der SC Freiburg hat erneut den Vertrag mit seinem Chefcoach Christian Streich und dessen Assistenten verlängert. Details zur Laufzeit des Kontrakts und weiteren Inhalten gaben die Breisgauer wie üblich nicht bekannt. Der 56 Jahre arbeitet seit 1995 im Verein und ist seit 2011 Cheftrainer, im Sommer geht er in seine zwölfte Saison. "Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert", sagte Sportvorstand Jochen Saier: "Wir sind überzeugt davon, in dieser Konstellation auch weiterhin erfolgreich an der Entwicklung unserer Mannschaft zu arbeiten."