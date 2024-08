Viele Paralympioniken erinnern sich an die Spiele 2012 in London als positiven Wendepunkt der Bewegung. In Paris scheinen die Voraussetzungen diesmal ähnlich gut zu sein.

Kommentar von Sebastian Fischer, Paris

Die Veranstalter der Paralympics hatten in dieser Woche eine fröhliche Botschaft mitzuteilen: Pariser, Franzosen, Sportfans wollen nach Olympia auch die Spiele für Menschen mit Behinderung sehen. Der Ticketverkauf hat seit Olympia angezogen, von 2,5 Millionen Karten sind zwei Millionen verkauft. Auch die paralympischen Athletinnen und Athleten werden also von Donnerstag an nicht nur vor einer herrlich inszenierten Kulisse im Grand Palais rollstuhlfechten oder im Stade de France auf Prothesen sprinten, sondern voraussichtlich auch vor vielen jubelnden Zuschauern. Bei aller berechtigter Skepsis wegen der Geschäftemacherei im Weltsport kann man sich an dieser Stelle mal aus guten Gründen mitfreuen.