Kaum Zuschauer in Tokio

Die Paralympischen Spiele in Tokio (24. August bis 5. September) werden wegen der Corona-Pandemie erwartungsgemäß ohne Zuschauer stattfinden. Dies teilten die Organisatoren und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Montag mit. Tokio befindet sich seit Anfang Juli und mindestens bis zum 31. August im Notstand, die Behörden vermelden derzeit fast täglich neue Höchststände bei den Corona-Infektionen. Bereits bei Olympia durften deshalb keine Fans in die Sportstätten. Eine Ausnahme vom Zuschauerausschluss soll es nur für einige Schulkinder im Rahmen eines integrativen Erziehungsprogramms geben. Diese dürfen sich Wettkämpfe anschauen, sofern ihre Eltern bei den lokalen Schulbehörden den entsprechenden Wunsch hinterlegen.