Interview von Sebastian Fischer

Friedhelm Julius Beucher, 75, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), hatte am Donnerstag auf den Steinbögen im Athletendorf von Zhangjiakou, auf denen Athleten und Funktionäre unterschreiben, eine Friedensbotschaft hinterlassen: "Peace for all, Friedhelm Julius Beucher, NPC Germany". Am Freitag war die Botschaft weg. "Es stand nur noch da: Friedhelm Julius Beucher, NPC. Also habe ich mir einen Stift genommen und "Peace for all" und "Germany" wieder dazugeschrieben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Während des Telefonats mit der SZ, in dem es um ein Fazit der von Politik geprägten Paralympics geht, steht aber schon wieder etwas anderes auf dem Bogen.