Bei Paralympics geht es oft um Politik, so ist es von den Organisatoren gewollt. Vor zwei Jahren bei den Sommerspielen in Paris fand die Eröffnungsfeier auf der Place de la Concorde statt. Und Andrew Parsons, Chef des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), rief naheliegenderweise eine „Revolution der Inklusion“ aus. Die Athleten, sagte er, „wollen Gleichberechtigung und Inklusion für sich selbst und für die 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderungen auf dieser Welt“.