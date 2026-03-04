Bei Paralympics geht es oft um Politik, so ist es von den Organisatoren gewollt. Vor zwei Jahren bei den Sommerspielen in Paris fand die Eröffnungsfeier auf der Place de la Concorde statt. Und Andrew Parsons, Chef des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), rief naheliegenderweise eine „Revolution der Inklusion“ aus. Die Athleten, sagte er, „wollen Gleichberechtigung und Inklusion für sich selbst und für die 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderungen auf dieser Welt“.
Boykott der Eröffnungsfeier
Wegen der Anwesenheit Russlands bleibt auch Deutschland der Eröffnungsfeier der Paralympics fern – der Boykott ist die Folge einer verantwortungsarmen Politik des IPC.
Paralympics in Italien:Russland kehrt zurück in die olympische Welt
Die Paralympics werden das erste Großevent seit Langem, bei dem Russland wieder dabei ist: mit Fahne, Hymne und ein paar Goldfavoriten. Für den Kreml hat das eine besondere Bedeutung.
