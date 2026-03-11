Der erstaunlichste Guide bei den Paralympics in Italien heißt Lilly Sammer, ist 16 Jahre alt, trägt eine Zahnspange und ist jetzt Paralympics-Siegerin in der Abfahrt. Und das, ohne vor diesen Spielen jemals ein Abfahrtsrennen bestritten zu haben. Außerdem ist Sammer Siegerin in der Super-Kombination, und eine Silbermedaille hängt zwischen den zwei goldenen ebenfalls um ihren Hals, für Platz zwei im Super-G. Lilly Sammer fährt bei den Rennen in Cortina d’Ampezzo der sehbehinderten Österreicherin Veronika Aigner, 23, voraus.