Der erstaunlichste Guide bei den Paralympics in Italien heißt Lilly Sammer, ist 16 Jahre alt, trägt eine Zahnspange und ist jetzt Paralympics-Siegerin in der Abfahrt. Und das, ohne vor diesen Spielen jemals ein Abfahrtsrennen bestritten zu haben. Außerdem ist Sammer Siegerin in der Super-Kombination, und eine Silbermedaille hängt zwischen den zwei goldenen ebenfalls um ihren Hals, für Platz zwei im Super-G. Lilly Sammer fährt bei den Rennen in Cortina d’Ampezzo der sehbehinderten Österreicherin Veronika Aigner, 23, voraus.
Begleitläufer bei den ParalympicsDer eine schaut, der andere fährt
Vollgas die Skipiste runter, obwohl man nichts sieht? Sehbehinderte müssen bei den Paralympics auf ihren Guide vertrauen. Nicht immer geht das gut – aber Vertrauen kann man lernen.
Von Claudio Catuogno, Cortina d’Ampezzo
