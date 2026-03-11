Zum Hauptinhalt springen

Begleitläufer bei den ParalympicsDer eine schaut, der andere fährt

Lesezeit: 5 Min.

Vorne fährt Guide Lilly Sammer, 16, mit Headset und Lautsprecher, und hinterher Veronika Aigner. Die beiden haben bereits drei Medaillen gewonnen.
Vorne fährt Guide Lilly Sammer, 16, mit Headset und Lautsprecher, und hinterher Veronika Aigner. Die beiden haben bereits drei Medaillen gewonnen. Dario Belingheri/Getty Images

Vollgas die Skipiste runter, obwohl man nichts sieht? Sehbehinderte müssen bei den Paralympics auf ihren Guide vertrauen. Nicht immer geht das gut – aber Vertrauen kann man lernen.

Von Claudio Catuogno, Cortina d’Ampezzo

Der erstaunlichste Guide bei den Paralympics in Italien heißt Lilly Sammer, ist 16 Jahre alt, trägt eine Zahnspange und ist jetzt Paralympics-Siegerin in der Abfahrt. Und das, ohne vor diesen Spielen jemals ein Abfahrtsrennen bestritten zu haben. Außerdem ist Sammer Siegerin in der Super-Kombination, und eine Silbermedaille hängt zwischen den zwei goldenen ebenfalls um ihren Hals, für Platz zwei im Super-G. Lilly Sammer fährt bei den Rennen in Cortina d’Ampezzo der sehbehinderten Österreicherin Veronika Aigner, 23, voraus.

Zur SZ-Startseite

Verena Bentele über Vertrauen
:„Ich kann gar nicht zählen, wie vielen Taxifahrern ich schon meine PIN verraten habe“

Vertrauen hat für die blinde VdK-Präsidentin Verena Bentele einen besonderen Stellenwert. Im Interview spricht sie über Abfahrten bei 70 km/h, die Besteuerung von Reichen und darüber, was Inklusion mit Waschmaschinen zu tun hat.

SZ PlusInterview: Ann-Kathrin Eckardt und Katharina Riehl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite