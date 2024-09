Niko Kappel weist Luke Mockridge in die Schranken, die Chinesen dominieren wieder und die Woodhalls schlagen eine liebevolle Brücke von den olympischen zu den paralympischen Spielen: Sechs Geschichten zum Abschied aus Paris.

Von Sebastian Fischer, David Kulessa, Ferdinand Schwarz

Der Außenminister

Niko Kappel wollte in Paris mal wieder Gold im Kugelstoßen gewinnen, das ist dem Weltrekordler in seiner Startklasse für kleinwüchsige Athleten nicht gelungen, er musste sich mit Silber begnügen. Einem anderen Titel ist er dafür gerecht geworden. Kappel, der in seinem Heimatort Welzheim für die CDU im Gemeinderat sitzt, der einen Förderverein für Para-Leichtathletik gegründet hat, wurde mal „Außenminister“ des deutschen Behindertensports getauft.