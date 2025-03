Die deutschen Para-Biathletinnen haben beim Weltcupfinale im schwedischen Torsby dominiert. Leonie Walter und Anja Wicker sicherten sich in ihren Klassen die Gesamtwertung. Wicker holte sich die große Kristallkugel durch einen Sieg in der Sprint-Verfolgung der sitzenden Klasse. Die 33-Jährige gewann so bereits zum fünften Mal die Gesamtwertung und krönte ihr starkes Jahr. Bei der Weltmeisterschaft hatte sie zuletzt mit sieben Medaillen geglänzt. Bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung gab es zum Saisonabschluss Siege durch Walter (mit Guide Christian Krasman), Johanna Recktenwald (Emily Weiß) und Linn Kazmaier (Florian Baumann).