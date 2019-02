18. Februar 2019, 09:52 Uhr Para-Ski-WM Fleig holt überraschend Gold im Langlauf

Bei der nordischen Ski-WM der Behindertensportler in Kanada gibt es weitere Medaillen für die deutsche Mannschaft. Fleig hatte zuvor einen Rückschlag verkraften müssen.

Paralympicssieger Martin Fleig hat bei der nordischen Ski-WM der Behindertensportler überraschend Gold im Langlauf gewonnen. Der 29-Jährige setzte sich im kanadischen Prince George über 7,5 Kilometer exakt drei Sekunden vor dem favorisierten Gesamtweltcup-Führenden Daniel Cnossen (USA) durch. Rang drei ging an den Ukrainer Taras Rad.

Knapp 24 Stunden zuvor hatte der gehbehinderte Gundelfinger im Biathlon nach vier Schießfehlern über die mittlere Distanz knapp eine Medaille verpasst. "Ich wollte meine Wut in Energie umwandeln. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich das niemals drei Runden durchhalten kann, aber ich habe immer wieder an den Samstag gedacht", sagte Fleig.

Die sehbehinderte Clara Klug, die am Samstag gemeinsam mit Guide Martin Härtl mit WM-Gold im Biathlon über 10 Kilometer den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert hatte, sicherte die zweite Medaille des Tages für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Über die 7,5 Kilometer im freien Stil lief die 24-Jährige beim Sieg der Ukrainerin Oksana Schischkowa auf den Bronzerang.

Bei den Frauen in der sitzenden Konkurrenz fehlten Andrea Eskau als Vierte knapp 23 Sekunden zu ihrer zweite Medaille dieser WM. Über die fünf Kilometer gewann wie bereits am Vortag Oksana Masters (USA) vor ihrer Landsfrau Kendall Gretsch. Am Samstag hatte Eskau, achtmalige Paralympicssiegerin, im Biathlon über 10 Kilometer Bronze geholt.

Insgesamt neun deutsche Teilnehmer kämpfen in Prince George bis zum 24. Februar um Medaillen. In den Klassen der "Sitzenden", "Stehenden" und der "Konkurrenz der Sehbeeinträchtigten" messen sich die Athleten in den Disziplinen Langlauf und Biathlon mit insgesamt 130 Startern aus 20 Nationen.