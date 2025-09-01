Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat die Para-Radsport-WM im belgischen Ronse mit Bronze beendet. Sie kam nach 61,6 Kilometern im Straßenrennen der Klasse C2 hinter der neuen Weltmeisterin Flurina Rigling aus der Schweiz und Daniela Munevar aus Kolumbien als Dritte ins Ziel. Rigling hatte zuvor schon das Zeitfahren gewonnen. In der C3-Klasse verpasste Marie Quellhorst nach der Silbermedaille beim WM-Debüt am Freitag das Siegerpodest als Vierte knapp.