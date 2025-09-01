Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat die Para-Radsport-WM im belgischen Ronse mit Bronze beendet. Sie kam nach 61,6 Kilometern im Straßenrennen der Klasse C2 hinter der neuen Weltmeisterin Flurina Rigling aus der Schweiz und Daniela Munevar aus Kolumbien als Dritte ins Ziel. Rigling hatte zuvor schon das Zeitfahren gewonnen. In der C3-Klasse verpasste Marie Quellhorst nach der Silbermedaille beim WM-Debüt am Freitag das Siegerpodest als Vierte knapp.
Der Titel ging an die US-Fahrerin Clara Brown, die zehn Sekunden schneller war. Vanessa Laws belegte im C4-Rennen Platz sieben. Bei den Tandems (Frauen B) erreichten Anja Renner/Antonia Milowsky das Ziel nicht, im Männer-Rennen der C5-Klasse fuhr Jakob Klinge auf Rang zehn.Bereits im Zeitfahren hatte das deutsche Team für Erfolge gesorgt: Hausberger und Quellhorst gewannen jeweils Silber, zudem gab es am Vortag drei Bronzemedaillen durch Angelika Dreock-Käser, Andrea Eskau und Annika Zeyen-Giles.