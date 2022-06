Paralympicssieger Johannes Floors hat seinen Weltrekord über 200 Meter verbessert. Der Prothesensprinter aus Leverkusen kam am Sonntag in Regensburg bei den internationalen deutschen Para-Leichtathletik-Meisterschaften nach 20,69 Sekunden ins Ziel. Tags zuvor hatte der 27 Jahre alte Weltmeister bereits souverän die 100 Meter in 10,67 Sekunden gewonnen.