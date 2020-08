Para-Leichtathlet Leon Schäfer hat seinen eigenen Weltrekord im Weitsprung um 25 Zentimeter verbessert. Der 23-Jährige sprang auf seiner Trainingsanlage im letzten Versuch auf 7,24 Meter und überflog als erster Weitspringer in der Klasse der einseitig Oberschenkelamputierten die Sieben-Meter-Marke. Den bisherigen Weltrekord von 6,99 Metern hatte Schäfer im Vorjahr ebenfalls in Leverkusen aufgestellt. "Ich wusste, dass ich so eine Weite in mir habe. Das im Wettkampf abzurufen, ist noch einmal was anderes. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was", sagte Schäfer. Auch Markus Rehm zeigte sich bei seinem Heimspiel in guter Form und gewann den startklassenübergreifenden Wettkampf mit 8,32 Metern.