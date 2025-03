Die Para-Langläuferinnen Anja Wicker und Leonie Walter haben bei der ersten inklusiven Ski-Nordisch-WM der Geschichte jeweils Bronze im Sprint gewonnen. Vor 10 000 Zuschauern im norwegischen Trondheim, darunter König Harald und Königin Sonja, waren es die einzigen Medaillen für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in den insgesamt sechs Rennen.Walter holte die Medaille mit ihrem Guide Christian Krasman in der Klasse der Frauen mit Sehbeeinträchtigung. Wicker wurde in der sitzenden Klasse Dritte, nachdem sie Mitte Februar im italienischen Toblach bereits WM-Gold über 10 Kilometer sowie Bronze über 20 Kilometer und mit der Mixed-Staffel gewonnen hatte.