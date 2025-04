Papst Franziskus und der Fußball:Er liebte nicht nur Gott

Am Montag genoss Marcelo Moretti, Präsident des argentinischen Fußballklubs CA San Lorenzo de Almagro, einen Moment globalen Ruhms. Aus Anlass des Todes von Papst Franziskus , dem vielleicht nicht größten, aber bekanntesten Anhänger seines Vereins, teilte er sich nicht nur in sozialen Netzwerken und argentinischen Medien mit. Er schrieb einen offenen Brief, der in der spanischen Zeitung Marca erschien – und gab ein rührseliges Interview im Radiosender der katholischen Bischofskonferenz Spaniens, der Cadena Cope. Unter anderem, wohlgemerkt. Eine Anfrage der SZ blieb unbeantwortet, und die Vermutung liegt nahe, dass das damit zusammenhängt, dass er am Dienstag in anderer Sache die Titelseiten der argentinischen Zeitungen füllte.

Ein verdeckt aufgenommenes Video zeigt ihn, wie er von einer Frau ein Bündel Geldscheine annimmt, insgesamt 25 000 US-Dollar. Eine „Spende“, die er umgehend dem Vereins-Schatzmeister weitergegeben haben will, sagt Moretti; Schmiergeld der Frau, die sichergehen wollte, dass ihr Sohn in die Nachwuchsabteilung San Lorenzos aufgenommen wird, schreibt die Presse. Bei der namentlich bekannten Dame soll es sich um die „rechte Hand“ eines Medienunternehmers handeln, der gerade wegen angeblichem Schmuggel nebst Geldwäsche in Uruguay unter Hausarrest steht. Um ein jahrzehntealtes, in ganz Südamerika bekanntes Lied der chilenischen Volkssängerin Violeta Parra zu bemühen: „Was wohl der Heilige Vater, der in Rom lebt, dazu sagen würde?“

Man wird es nie erfahren, amüsiert wäre er mutmaßlich nicht. Ob in Enzykliken oder Audienzen von Mannschaften wie dem FC Bayern, Celtic Glasgow oder Inter Mailand – wie kein anderer Papst vor ihm beschwor Franziskus die reinigende Kraft des Sports. „Ein Ball aus Stofffetzen kann Wunder bewirken“, sagte er einmal. In den Tagen, die seit seinem Tode vergangen sind, wurde gewissermaßen urbi et orbi daran erinnert; ebenso an die besondere Beziehung von Franziskus zum Fußball im Allgemeinen und zu CA San Lorenzo im Speziellen. San Lorenzo sei „ein Teil meiner kulturellen Identität“, sagte Franziskus einmal. „Vater unser“, titelte die argentinische Zeitung Olé, als sie den toten „Fußball-Papst“ beweinte. Dort, wo in Buenos Aires öffentlich um Franziskus getrauert wurde, waren immer auch Schals von San Lorenzo zu sehen.

Der Verein wurde 1908 von einem Salesianer gegründet, die Argentinier nennen ihn den „Raben“, wegen der Farbe der Soutane des Priesters. Franziskus war dort Mitglied, angeblich wachte er persönlich darüber, dass die monatlichen Gebühren dort pünktlich eingingen. Zu den Dingen, die Präsident Moretti am Montag noch gern bestätigte, gehört eine erstaunliche Begebenheit, die viele Argentinier für einen neuerlichen Beweis der Existenz Gottes halten. Gewissermaßen ex aequo mit der „Hand Gottes“ von Diego Armando Maradona aus dem WM-Viertelfinale von 1986 gegen England. Jorge Mario Bergoglio, wie Franziskus mit bürgerlichem Namen hieß, hatte bei San Lorenzo die Mitgliedsnummer „88235“. Und er starb gemäß offizieller Mitteilung des Vatikans am Ostermontag, im Alter von 88 Jahren, um 2.35 Uhr argentinischer Zeit.

Die Aufstellung der Meistermannschaft von 1946 konnte Franziskus auswendig

Dies war nur die letzte einer Reihe von fantastischen Anekdoten des Papstes und CA San Lorenzo. Er spielte als Bub mit Begeisterung, aber mäßigem Erfolg („ich war das, was man in meiner Heimat einen Holzfuß nennt“), und ging als Bub in das 1981 abgerissene „Viejo Gasómetro“, wie das Stadion von San Lorenzo hieß. Bergoglio verfiel insbesondere der Meistermannschaft von 1946; deren übliche Aufstellung – Blazina; Vanzina, Basso; Zubieta, Grecco, Colombo; Imbelloni, Farro, Pontoni; Martino und Oscar Silva – rezitierte er auch auf seine alten Tage noch wie ein Credo. Und sowohl in seiner Eigenschaft als „Rabe“ wie als Prediger von Barmherzigkeit und Vergeben wusste Franziskus zu verzeihen.

Das dürfte vor allem Argentiniens ehemaligem Nationalcoach Alfio „Coco“ Basile aufatmen lassen. Zu seiner Zeit als Trainer von San Lorenzo ließ er einmal „einen Pfaffen“ aus der Kabine herausschmeißen, der vor Spielen gern die Mannschaft segnete. „Schafft mir diesen Seuchenvogel heraus!“, habe er, Basile, gezischt. Erst als Bergoglio zum Papst gewählt worden war, habe er von einem früheren Vereinsfunktionär erfahren, um wen es sich gehandelt hatte: Bergoglio.

Der Beziehung des Oberhaupts der katholischen Kirche tat das keinen Abbruch. Er weihte die Kapelle im heutigen Stadion ein, er ließ sich regelmäßig von der Angehörigen der Schweizergarde im Vatikan mit den Resultaten von San Lorenzo versorgen, denn dem TV hatte er vor Jahrzehnten abgeschworen. Bergoglio firmte den aktuellen Weltmeister Ángel Correa, damals noch bei San Lorenzo, zurzeit bei Atlético Madrid aktiv. Und: Franziskus schaffte es sogar, Maradona zu bekehren.

Der verstorbene „D10s“ der Argentinier, der „Fußballgott Maradona“, hatte sich nach einem Besuch im Vatikan mit Johannes Paul II. angelegt und diesem nahegelegt, die goldverzierten Dächer des Vatikans zu verkaufen, wenn er schon etwas für die Armen tun wolle. Nach einem Treffen mit Franziskus sagte Maradona: „Der Papst hat mich dazu inspiriert, nach vielen Jahren zur Religion zurückzukehren. Er trifft mein Herz, wenn er vom Hunger in der Welt spricht.“

Ein Argentinien-Trikot der Nummer 10 hängt in einem Schrein, in dem viele Memorabilien von Fußballgästen des Vatikans ausgestellt sind. In Argentinien schlug aber nichts höhere Wellen als der Versuch eines TV-Reporters, ihm kurz nach der Papstwahl aus 2013 „einen Segen für Argentinien“ abzuringen. Dass Franziskus ihn erteilte, war kaum zu hören, wohl aber ein Appendix: „… und möge San Lorenzo gewinnen!“

Am Samstag wird Franziskus beigesetzt, San Lorenzo wird mit einem Sondertrikot auflaufen, theoretisch ohne Präsident Moretti. Er hatte sich noch damit geschmückt, dass der Papst ihm seine Zustimmung gegeben habe, das künftige Stadion nach ihm benennen zu dürfen: Estadio Papa Francisco. Moretti hatte angekündigt, am Samstag an der Trauerfeier in der Vatikanstadt teilzunehmen. Nun lässt er vorerst sein Amt ruhen. Ob er gedenkt, einen Beichtstuhl aufzusuchen, ist unbekannt.