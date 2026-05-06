Die Bedeutung, die das Panini-Sammelalbum im Fußballbetrieb inzwischen hat, wurde im vergangenen November deutlich, nachdem sich der Inselstaat Curaçao die WM-Teilnahme gesichert hatte. Ein tapfer ertrotztes 0:0 in Jamaika brachte den noch nötigen Punkt, danach versorgte der Abwehrspieler Livano Comenencia die Weltpresse mit einer Aussage, die besonders den Sammelbilderproduzenten erfreut haben dürfte: „Wir fahren zur WM, stehen bald im Panini-Album. Das ist unglaublich.“ Ein Platz in der Bilderkollektion als Karrierehöhepunkt: Das war vorher von keinem Fußballspieler so entschlossen formuliert worden.

Die Begeisterung des Herrn Comenencia lässt erahnen, warum die bevorstehende US-amerikanische/mexikanische/kanadische Giga-Weltmeisterschaft (48 Teilnehmer/104 Partien/16 Stadien) durchaus ihren schrägen Reiz entfalten könnte: den Reiz genau dieses Gigantismus. Teilnehmerländer wie Curaçao, Usbekistan oder Kap Verde werden kaum für Fußballfeste sorgen, aber auf jeden Fall für Euphorie beim Publikum daheim. Und weil ja Atmosphäre und Emotion die gefragteste Ware im Business sind, werden genug Fernsehteams nach Curaçao, Usbekistan oder Kap Verde entsandt werden, um die entsprechenden Bilder aufzunehmen.

Bilder, in jeder Hinsicht so wichtig: Im Panini-Album zur WM 2026 wird tatsächlich jeder Kicker auch aus den kleinsten Teilnehmernationen mit seinem eigenen Sticker geehrt. Im Album zur WM 1982 war das noch anders, beim Außenseiter-Team von Neuseeland zum Beispiel mussten sich je zwei Fußballer den engen Raum eines Abziehbildes teilen, weshalb die spätere Legende Wynton Rufer, Europacup-Held von Werder Bremen, nur im Paket mit dem später weniger legendär gewordenen Brian Turner zu haben war. Das Album sollte nicht zu sehr ausufern.

Inzwischen ist das Ausufern Programm, bei dieser Weltmeisterschaft und auch beim Album dazu: 980 Bilder passen auf 112 Seiten, ein Sammelalbum als Wälzer. Und auch die Werbung dafür hat neue Dimensionen erreicht. Früher lag so ein Album ein paar Wochen vor einer WM plötzlich am Zeitungskiosk, meist da, wo auch die üblichen Sporthefte waren, Kicker, FuWo, Sport-Bild. Inzwischen geschieht nichts mehr einfach so, inzwischen ist überall vom „Release“ die Rede. Wie früher, als mit „Album“ noch ein Tonträger gemeint war.

Über den genauen Release-Tag des Panini-WM-Albums 2026 gab und gibt es in den entsprechenden Online-Foren unterschiedliche Angaben, vom 5. Mai war mal die Rede: Da bekam man die Bilder jedenfalls am Münchner Hauptbahnhof aber noch nicht. Und auch nicht am Hauptbahnhof Zürich, wobei in der Schweiz sowieso noch mal andere Regeln gelten, wie man beim Fahnden nach dem Album schnell erfährt. Dort sammelt man die Bildli in einer helvetischen und selbstverständlich herrschaftlichen Sondervariante: die Sticker aus dickerem Papier, das Cover metallisiert.

Das Sammeln – und besonders das Kommentieren des Sammelns – ist ein Phänomen des digitalen Raums

In Amerika meldete USA Today dagegen schon am 1. Mai: Das Album ist da. Sogleich rissen bei X und sonstwo in den sozialen Medien Sammler vor großem Publikum ihre ersten Tüten auf. Einerseits ist das Einkleben von Stickern in ein dafür geschaffenes Heft eine schwer analoge Angelegenheit. Andererseits ist das Sammeln – und besonders das Kommentieren des Sammelns – ein Phänomen des digitalen Raums. Der eine Teil der Welt wartet auf den Release-Day und lässt sich vom anderen Teil der Welt, der den Release-Day schon hinter sich hat, mit Bilder-Geschichten versorgen. Und mit handfesten Tipps.

Bei X hat einer ein Video eingestellt, in dem zu sehen ist, wie man verhindert, dass Fußballsticker schief im Album landen. Und in dem weltumspannenden Geschwätz über richtige Einklebewinkel und Papierdicke und über nicht berücksichtigte falsche Neuner aus der Demokratischen Republik Kongo geht schnell unter, welch heftige Störgefühle diese Weltmeisterschaft im Großen und Ganzen hervorruft. Das war in Katar 2022 nicht anders. Vor dem sehr umstrittenen Turnier waren die Paninis in Argentinien dennoch zeitweise ausverkauft. Noch bevor sich Lionel Messi mit seinen Freunden daran machte, ein paar Bilder für die Ewigkeit in die Wüste zu malen.

Altes Motto: kleben und kleben lassen. Oder, wie Pierluigi Collina, Weltschiedsrichter a.D., in einem Werbespot soeben verfügt hat: „The wait is over.“ Während der große Angreifer Roberto Baggio bei Insta über die Begegnung mit eigenen Panini-Stickern nachdachte. Auf diese Weise nehmen sogar Italiener, dank der italienischen Firma Panini, auch mal wieder an einer Weltmeisterschaft teil.

Die Geldmacher bei der Fifa, Lizenzgeber des WM-Albums, pressen aus der Kundschaft alles raus, was drin ist

150 Euro kostet die Box mit hundert Tüten, pro Tüte sieben Bilder: Damit bekommt man das Album noch lange nicht voll. Andererseits: Die Zugfahrt von Manhattan Downtown zum Metlife-Stadium in New Jersey wird während der WM hin und zurück den Rekordpreis von 150 Dollar kosten. Wer das Fahrgeld ins Album steckt, hat länger was davon. Bräuchte aber, um sich mit Hardcover-Alben und Treasure-Boxen und Sonderstickern einzudecken, ein noch höheres Budget. Die Geldmacher bei der Fifa, Lizenzgeber des WM-Albums, pressen aus der Kundschaft alles raus, was drin ist, die gnadenlos durchkommerzialisierte WM spiegelt sich auch im Sammelalbum. Was die Kundschaft (Kinder sowie kindliche und manchmal zweifellos auch kindische Erwachsene) allerdings kaum davon abhalten wird, zum Kiosk zu rennen, wie bei jeder WM. Da gibt es was, was es immer schon gab, also wenigstens seit der WM 1970. Sammelbildersammeln vor der WM ist ein Ritual. Und Rituale sind schwer totzukriegen.

Dieser Tage sollen die Bilder überall zu haben sein. Bei Ebay in den USA kann man schon sehen, was man bekommt für das viele Geld. Spielerporträts, kein großer Schnickschnack, Klassiker halt. Panini, der Traditionshersteller in einer sich permanent wandelnden Fußballwelt, hatte sein erstes WM-Album 1970 an den Start gebracht, 288 Bilder auf 48 Seiten. Bei der Aufnahme des Fotos von Uwe Seeler hatte sich, im Hintergrund, ein Passant eingeschlichen. So etwas passiert heute nicht mehr. Lauter makellose Porträts, manche Bildli sind allerdings rarer als andere. Mit dem Gegenwert des Blue Crumple Online Exclusive-Stickers von Lionel Messi kommt man fast dreimal mit der Bahn von Manhattan ins Metlife-Stadion und zurück.

Livano Comenencia aus Curaçao dagegen, der sich nach der Qualifikation so darauf gefreut hatte, bald im Panini-Album zu sein, ist jetzt wirklich drin, sein Bild (Nummer CUW 9) ist bei Ebay für einen Dollar zu haben, Anfangsgebot. Denn sogar im Gegenwartsfußball kosten manche Träume nicht die Welt.