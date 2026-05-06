Der schräge Reiz des WM-Gigantismus zeigt sich auch im Sammelalbum: 980 Bilder auf 112 Seiten, die Werbung dafür hat neue Dimensionen erreicht. Das Sammeln ist kostspielig, aber Rituale sind schwer totzukriegen.

Die Bedeutung, die das Panini-Sammelalbum im Fußballbetrieb inzwischen hat, wurde im vergangenen November deutlich, nachdem sich der Inselstaat Curaçao die WM-Teilnahme gesichert hatte. Ein tapfer ertrotztes 0:0 in Jamaika brachte den noch nötigen Punkt, danach versorgte der Abwehrspieler Livano Comenencia die Weltpresse mit einer Aussage, die besonders den Sammelbilderproduzenten erfreut haben dürfte: „Wir fahren zur WM, stehen bald im Panini-Album. Das ist unglaublich.“ Ein Platz in der Bilderkollektion als Karrierehöhepunkt: Das war vorher von keinem Fußballspieler so entschlossen formuliert worden.