Zum Hauptinhalt springen

Panini-Album zur Fußball-WMKleben und kleben lassen

Lesezeit: 4 Min.

Bereit zum Zuschneiden und Verpacken: ein Bogen Panini-Bilder zur Weltmeisterschaft 2026.
Bereit zum Zuschneiden und Verpacken: ein Bogen Panini-Bilder zur Weltmeisterschaft 2026. Marco Bertorello/AFP

Der schräge Reiz des WM-Gigantismus zeigt sich auch im Sammelalbum: 980 Bilder auf 112 Seiten, die Werbung dafür hat neue Dimensionen erreicht. Das Sammeln ist kostspielig, aber Rituale sind schwer totzukriegen.

Von Holger Gertz

Die Bedeutung, die das Panini-Sammelalbum im Fußballbetrieb inzwischen hat, wurde im vergangenen November deutlich, nachdem sich der Inselstaat Curaçao die WM-Teilnahme gesichert hatte. Ein tapfer ertrotztes 0:0 in Jamaika brachte den noch nötigen Punkt, danach versorgte der Abwehrspieler Livano Comenencia die Weltpresse mit einer Aussage, die besonders den Sammelbilderproduzenten erfreut haben dürfte: „Wir fahren zur WM, stehen bald im Panini-Album. Das ist unglaublich.“ Ein Platz in der Bilderkollektion als Karrierehöhepunkt: Das war vorher von keinem Fußballspieler so entschlossen formuliert worden.

Zur SZ-Startseite

MeinungFußball-WM
:Die Fans sind selbst schuld, dass sie von der Fifa abgezockt werden

SZ PlusKommentar von Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite