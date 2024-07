Von Philipp Schneider

Berichte über den Fußballer João Palhinha sind für die Freunde des FC Bayern München wie ein Besuch im Illusionstheater. Sie hören, sehen und erfahren etwas, aber sie können es nicht glauben. Weil sich irgendwann das Gehirn einschaltet und ruft: Zefix, das kann nicht sein! Es ist wie beim beliebten Zaubertrick „Die zersägte Jungfrau“. Darin steigt eine Frau (es ist immer eine Frau) in eine Kiste; die Kiste wird scheinbar mitsamt der Frau in zwei Stücke zersägt, die Kiste wird wieder zusammengesetzt, die Frau steigt unversehrt heraus. Es gibt die zersägte Jungfrau in vielen Varianten: mit Motorsäge, Kreissäge und auch ohne Kiste. Worauf bis zum vergangenen Sommer niemand gekommen war: anstelle der Kiste die Röhre eines Magnetresonanztomografen zu nehmen, und statt einer Jungfrau den Portugiesen Palhinha. Als Spieler des FC Fulham stieg er hinein. Verwandelte sich in der Röhre für die Zuschauer klar erkennbar in einen Profi des FC Bayern. Dann stieg er, ganz der Alte, wieder raus – und flog zurück nach England.