Pal Dardai wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC sein. Das berichten am Samstag "Bild", RBB und "Kicker". Die Entscheidung habe Geschäftsführer Thomas Herrich dem 48-Jährigen vergangene Woche mitgeteilt. Damit wäre die Partie an diesem Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern das letzte Heimspiel des Ungarn gewesen. Darauf angesprochen entgegnete Dardai vor Anpfiff bei Sky: "Ich bin immer ein Mensch, der positiv denkt. Ich bin traurig, wir haben viel aufgebaut. Ein Jahr habe ich mit den Jungs trainiert und weiterentwickelt, aber so ist das Trainerleben." Konkret dementieren oder bestätigen wollte er die Berichte nicht. "Darüber will ich jetzt nicht reden. Das muss die Führung bekannt geben", sagte Dardai. Der Verein äußerte sich bisher nicht dazu.