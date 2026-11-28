„Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“, sangen die Fans des SC Paderborn am späten Samstagnachmittag nach einem Heimsieg gegen Schalke 04. Gegen die Bayern, auswärts in München, spielen die Paderborner zwar erst am kommenden Freitag, aber bei dem Heimsieg gegen Schalke ist in Paderborn Historisches passiert – und diesem Umstand mussten die berauschten Fans irgendwie Ausdruck verleihen.

Bei dem Westfalenduell zwischen Paderborn und Schalke hätte der Gelsenkirchener Mittelstürmer Edin Dzeko (40 Jahre, acht Monate, elf Tage) mit einem Treffer zum ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte avancieren können. Doch der Bosnier hat binnen 74 Minuten bis zu seiner Auswechslung kein Tor geschossen. Stattdessen ereignete sich ein ganz anderer Rekord: In seiner dritten Bundesliga-Saison nach 2014/15 und 2019/20 schoss der SC Paderborn in einem Bundesligaspiel erstmals mehr als drei Tore, sogar deutlich mehr: Der Aufsteiger besiegte Schalke mit 8:1 (3:0) und fügte den desolat auftretenden Revierkickern die vierthöchste Niederlage in ihrer Bundesliga-Geschichte zu. Noch höher hat Schalke nur 1967 in Mönchengladbach (0:11), 1969 in Köln (0:8) und 2020 bei den Bayern (0:8) verloren. Das 1:8 in Paderborn war ein Schalker Debakel, ein königsblaues Inferno.

FC Bayern beim HSV : Kimmich fliegt und der Hamburger Plan geht auf Mario Vuskovic kehrt in tragender Rolle zurück und verhilft dem HSV zu einem 0:0 gegen die Bayern. Die Münchner hadern mit einem folgenschweren Platzverweis – und einem weiteren Verletzten. SZ Plus Von Thomas Hürner ...

Es trafen dreimal Stefano Marino (39., 45+4., 57.), Jano ter Horst (21.), Steffen Tigges (55.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85.) und Felix Götze (90+5.) bei einem Schalker Treffer zum 1:5 durch Adil Aouchiche (59.). In ihren ersten zehn Spielen zusammen hatten die Paderborner acht Tore erzielt. Im elften Spiel verdoppelten sie ihre Quote und zogen in der Tabelle mit dem besseren Torverhältnis sogar an jenem Mitaufsteiger SV Elversberg vorbei, der so großartig in die Saison gestartet war.

Paderborns Trainer Ralf Kettemann blieb nach dem Spiel im Sky-Interview demonstrativ ruhig. „Wir wissen, wer wir sind“, sagte er, um zu signalisieren, dass er durch den Kantersieg nicht die Orientierung verloren hat. „Das ist ein Tag, den wir nicht vergessen“, sagte er, „aber es ist der elfte Spieltag und wir haben jetzt drei Punkte mehr.“ Wie er denn bloß so sachlich bleiben könne, wurde er gefragt und antwortete: „Soll ich etwa einen Handstand machen oder den Oberkörper freimachen?“

13 Punkte haben die Paderborner jetzt, dabei ist das nach elf Spieltagen nicht mal ihre beste Bilanz in der Bundesliga. 2014 hatten sie nach elf Spielen mit dem Trainer André Breitenreiter sogar 15 Punkte – und sind am Saisonende mit 31 Punkten als Tabellenletzter abgestiegen. Mit dem Slogan und dem Vorhaben „Geschichte schreiben!“ sind die Ostwestfalen in die aktuelle Saison gestartet und haben damit keinen 8:1-Sieg gegen Schalke gemeint, sondern im dritten Versuch den erstmaligen Bundesliga-Klassenerhalt.

Für die Schalker bedeutet die Demütigung in Paderborn das achte sieglose Spiel nacheinander

Für die Schalker bedeutet die Demütigung in Paderborn derweil das achte sieglose Spiel nacheinander und die schlechteste Leistung seit Langem – und das ausgerechnet acht Tage, bevor sie am nächsten Sonntag zum Revierderby Borussia Dortmund empfangen. In der Pressekonferenz kurz nach dem Spiel sagte Schalkes Trainer Miron Muslic: „Ich kann mich als Trainer des FC Schalke 04 nur entschuldigen für die Leistung; ich fühle große Scham, es ist eine Schande und ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf, den Matchplan und das Resultat.“ Doch dann reichte der 44 Jahre alte Österreicher Teile der Schuld mit harschen Worten an die Mannschaft weiter: „Irgendwann wird es auch für die Spieler Zeit, Verantwortung zu übernehmen, aber bis auf Loris Karius schafft es seit Wochen keiner, an sein Leistungslimit zu kommen.“ In dieser Form jedenfalls habe man keine Bundesliga-Tauglichkeit. Muslic wurde gar fatalistisch: „Diese Mannschaft zerstört gerade im Eiltempo das, was wir uns über die vergangenen eineinhalb Jahre aufgebaut haben – wir haben Schalke bis auf die Knochen blamiert.“

So hart klang Muslic, dass der neben ihm sitzende Kettemann das dringende Bedürfnis hatte, ihn zu trösten. „Miron, du darfst nicht vergessen, was du aus diesem Verein gemacht hast – da habe auch ich mir einiges abgeschaut; aber dieser Sport ist immer so wahnsinnig ergebnisgeprägt – da darf man nicht kaputt machen, was man vorher über Monate hinweg aufgebaut hat.“ Das besänftigte Muslic allerdings nicht. „Ein Schalke-Spieler muss etwas aushalten können“, sagte er in scharfem Ton – „dafür ist unser Logo einfach zu groß!“ Schalkes Sportchef Frank Baumann warnte bei Sky: „Ein gutes Image aufzubauen, dauert lange – aber man kann sich so ein Image auch ganz, ganz schnell kaputtmachen.“ Eine Trainer-Diskussion wollte Baumann nicht eröffnen.