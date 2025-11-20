Am Trainingszentrum des SC Paderborn könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier niemand mit einem Ball umgehen kann. Man könnte meinen, dass die Kugeln kreuz und quer fliegen und dass ständig was zu Bruch geht. Wer auf den Parkplatz des Klubs fährt, liest neben der Einfahrt folgendes Warnschild: „Parken auf eigene Gefahr – Keine Haftung bei Schäden durch umherfliegende Bälle.“
SC PaderbornDie Fabrik für Manager und Trainer
Krösche, Wohlgemuth, Kwasniok: Paderborn bringt reihenweise Bundesliga-Führungspersonal hervor. Jetzt führt Ralf Kettemann mit dem Team die zweite Liga an – und könnte der nächste sein.
Von Ulrich Hartmann, Paderborn
