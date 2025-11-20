Zum Hauptinhalt springen

Trainer Ralf Kettemann ist einer der Gründe, warum es in Paderborn so gut läuft. Gleichzeitig ist der SC ein Standort, von dem immer wieder Coaches nach oben drängen.
Trainer Ralf Kettemann ist einer der Gründe, warum es in Paderborn so gut läuft. Gleichzeitig ist der SC ein Standort, von dem immer wieder Coaches nach oben drängen. (Foto: Andreas Gora/dpa)

Krösche, Wohlgemuth, Kwasniok: Paderborn bringt reihenweise Bundesliga-Führungspersonal hervor. Jetzt führt Ralf Kettemann mit dem Team die zweite Liga an – und könnte der nächste sein.

Von Ulrich Hartmann, Paderborn

Am Trainingszentrum des SC Paderborn könnte man den Eindruck gewinnen, dass hier niemand mit einem Ball umgehen kann. Man könnte meinen, dass die Kugeln kreuz und quer fliegen und dass ständig was zu Bruch geht. Wer auf den Parkplatz des Klubs fährt, liest neben der Einfahrt folgendes Warnschild: „Parken auf eigene Gefahr – Keine Haftung bei Schäden durch umherfliegende Bälle.“

Paderborn mit Benjamin Weber
:Der Mann, der mit Tuchel die Fußballwelt eroberte

Benjamin Weber war zwölf Jahre lang der Videoanalyst von Thomas Tuchel. Nun will er als Sport-Geschäftsführer den SC Paderborn erfolgreich machen - mit Erfahrungen, die er unter dem Spitzentrainer sammelte.

Von Ulrich Hartmann

