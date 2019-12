Mit dem dritten Saisonsieg hat der SC Paderborn im letzten Bundesligaspiel des Jahres neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft und zugleich die Krise von Eintracht Frankfurt verschärft. Der Aufsteiger gewann am Sonntagabend verdient mit 2:1 (2:0) und verkürzte den Abstand auf Relegationsrang 16 auf drei Zähler. Die Eintracht blieb auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg und hat als Tabellen-13. nur noch drei Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf Platz 16.

Vor 15 000 Zuschauern erzielten Abdelhamid Sabiri (9.) und Sebastian Schonlau (41.) die Treffer für den Aufsteiger. Bas Dost gelang in der 72. Minute nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste. Die Eintracht wirkte in ihrem 56. Pflichtspiel in diesem Jahr platt und inspirationsarm. Zwar hatte Frankfurts Trainer Adi Hütter seinen Spielern nach der 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln einen freien Tag zur Erholung gegönnt, doch am Ende eines langen Fußball-Jahres fruchtete diese Maßnahme nicht mehr.

Hingegen war Paderborn der unbedingte Wille auf den dritten Sieg nach dem Aufstieg vom Anpfiff weg anzumerken. Trainer Steffen Baumgart hatte Sabiri für den gesperrten Sebastian Vasiliadis neben Kapitän Klaus Gjasula ins defensive Mittelfeld beordert, die ersten Akzente setzte Sabiri aber offensiv. Mit einem schönen Fernschuss überraschte der 23-Jährige Frankfurts Torwart Felix Wiedwald, der den Flatterball regungslos passieren ließ.

Aber auch der frühe Rückstand wirkte auf die Eintracht nicht als Weckruf. Hinten löchrig, vorne ohne Durchschlagskraft - die Hessen traten zu keiner Zeit wie ein Europapokalteam auf. Ganz anders der Tabellenletzte. Nachdem Kai Pröger und Christopher Antwi-Adjei bei einer Doppelchance noch das 2:0 verpasst hatten, erhöhte Schonlau vier Minuten vor der Pause per Kopf für den Aufsteiger.