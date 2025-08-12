Die Schlägersport-Enthusiasten sind uneins. Wie sollen sie denn nun den Sport der Stunde aussprechen? Erfunden in Mexiko, deshalb Pádel, mit Betonung auf dem á und weicher zweiter Silbe? Wegen der vielen internationalen Spielerinnen und Spieler eher englisch: Pädel? Oder deutsch, als wollten sie mit dem Boot hinausfahren: Paddel?
Trendsport PadelTennis in cool
Einmal ausprobiert, sind die meisten Spielerinnen und Spieler gleich begeistert. In München entsteht deshalb ein Padel-Platz nach dem anderen. Was hat es mit dem Trendsport auf sich?
Von Otis Schaffeld
