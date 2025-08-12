Trendsport Padel Tennis in cool 12. August 2025, 14:52 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Padel macht super süchtig“: Laura Drees beim Munich Padel Festival im Scheck Club in Unterföhring. (Foto: Johannes Simon)

Einmal ausprobiert, sind die meisten Spielerinnen und Spieler gleich begeistert. In München entsteht deshalb ein Padel-Platz nach dem anderen. Was hat es mit dem Trendsport auf sich?

Von Otis Schaffeld

