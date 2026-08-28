Vertrauliche Dokumente zeigen, wie der Leichtathlet Owen Ansah seine umstrittene Dopingkontrolle schildert – und wie scharf er der Version der Nationalen Anti-Doping-Agentur und des Kontrolleurs widerspricht. Vor den Sportgerichten dürfte es brisant werden.

Sprint in eine ungewisse Zukunft: Ob Owen Ansah seine EM-Goldmedaille über 200 Meter behalten darf, entscheidet sich erst vor den Sportgerichten.

Als der Sprinter Owen Ansah vor Kurzem von den Leichtathletik-Europameisterschaften zurückkehrte, erwartete ihn eine goldene Eins an seiner Haustür. Drum herum waren Ballons in Schwarz, Rot, Gold drapiert, dazu Fotos von Ansah in Birmingham, wo er zuletzt zu EM-Bronze über 100 Meter getrommelt war, kurz darauf sogar zu Gold über 200 Meter, als erster Deutscher seit 44 Jahren.