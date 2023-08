Von Javier Cáceres

Wenn man dereinst an den französischen Fußballer Ousmane Dembélé zurückdenken wird, dann wohl auch daran, dass er seine Arbeitsplatzwechsel stets spektakulär, aber niemals unfallfrei zu inszenieren wusste. Wer könnte seinen sogenannten "Streik" vergessen, mit dem er 2017 seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona erzwang? Sechs Jahre später nun versucht sich Dembélé, 26, am gegenläufigen Extrem: einen Wechsel vertragstreu zu vollziehen, in diesem Fall von Barça zu Paris Saint-Germain. Und schon wieder ist's nicht recht.