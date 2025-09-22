Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé hat den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 28 Jahre alte Franzose von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl vor dem spanischen Jungstar Lamine Yamal vom FC Barcelona durch.

Dembélé, der in der Saison 2016/2017 für den BVB gespielt hatte, erhielt die Auszeichnung am Abend im Pariser Théâtre du Châtelet. Die deutschen Nominierten gingen in sämtlichen Kategorien leer aus. Der ehemalige Leverkusener Florian Wirtz vom FC Liverpool belegte Platz 29. Er hatte es als einziger Deutscher auf die finale Kandidatenliste geschafft. Harry Kane vom FC Bayern München kam als bester Bundesliga-Profi auf Rang 13.

Die Auszeichnung ist eine Journalisten-Wahl. Der Preis, der von der Zeitschrift France Football zusammen mit der europäischen Fußball-Union Uefa vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Parallel dazu ehrt der Weltverband Fifa seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 war die Fifa eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangen, zu der France Football gehört.