Wer sportfachlichen Rat sucht, der kann bei Otto Fricke, dem designierten Vorstandsvorsitzenden im Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB ), durchaus in guten Händen sein. Als der Crefelder Hockey- und Tennis-Club zuletzt die deutsche Feldhockeymeisterschaft gewann, ordnete Fricke das in den sozialen Medien kompetent ein: Er freue sich „sehr“ für den Verein, auch wenn er dort „nur Elternhockeyspieler war“. Der Titelgewinn komme einem Meistertitel des SC Freiburg bei den Fußballern gleich!

Ansonsten, führte Frickes baldiger Arbeitgeber in einer Mitteilung aus, sei der 59-Jährige auch Mitglied der Schwimmsportfreunde Aegir Uerdingen und beim, ja, Skiclub Bayer Uerdingen. Die Wintersparte hat zwar keinen Überraschungssieger wie Andreas Sander im Angebot, den WM-Zweiten in der alpinen Abfahrt von 2021, der bei der benachbarten SG Ennepetal aufwuchs. Aber vielleicht ändert sich das jetzt, da Otto Fricke ab September als höchster Hauptamtlicher im organisierten deutschen Sport fungieren wird?

Mindestens ein Kandidat, der sich bestens auskennt im organisierten Sport, war offenbar auch im Gespräch für den Posten

Seit diese Personalie in der Welt ist, ist manch hochrangigem Vertreter der Branche weniger nach Späßen zumute. Denn abgesehen vom Vereinsengagement sucht man Einträge aus der Welt des organisierten Sports in Frickes Vita vergebens. Dafür findet man umso mehr politische Meriten: Fricke saß für die FDP von 2002 bis 2013 sowie von 2017 bis 2025 im Bundestag, war deren haushaltspolitischer Sprecher, 2005 bis 2009 Vorsitzender des Haushaltsausschusses, dem er bis zuletzt angehörte. Er ist nicht der Erste, der aus der Politik in ein hohes Sport-Amt gleitet (dafür nach längerer Zeit mal wieder einer ohne SPD-Parteibuch). Allerdings hatte der DOSB mit seinen 102 Mitgliedsorganisationen samt 28 Millionen Mitgliedschaften für seinen Vorstandsvorsitz doch recht explizit nach einem profunden Kenner des organisierten Sports gefahndet – nur so, frei übersetzt, lassen sich die vielen Brandherde in diesem Geflecht vielleicht irgendwann mal austreten.

Aber jetzt?

Ruhe wird im Dachverband kaum rasch einkehren, nach allem, was in den vergangenen Monaten geschehen ist. Frickes Vorgänger Torsten Burmester hatte im November verkündet, er wolle für den Oberbürgermeisterposten in seiner Heimat Köln kandidieren. Manche Präsidiale im DOSB verärgerte das offenbar enorm; unvereinbar sei das mit einem Hauptamt, auch habe Burmester sie nicht vorab informiert. Im Dezember rief der DOSB seinen Vorstandschef ab – nach gerade mal knapp drei Jahren im Amt und nachdem Burmesters Vertrag erst zum Jahresbeginn 2024 bis 2029 verlängert worden war. Dabei waren Präsident Thomas Weikert und Burmester vor rund drei Jahren losgezogen, um den DOSB in ruhigere Gewässer zu lenken – nach Turbulenzen um die alte Führung um Präsident Alfons Hörmann und Burmesters Vorgängerin Veronika Rücker.

Ein paar Dutzend bewarben sich ab vergangenem Frühjahr dem Vernehmen nach dann bei einer Personalagentur. Daraus wurden sieben in einen engeren Kreis ausgewählt, die Mehrheit aus dem Politikbetrieb. Andererseits wurden in den vergangenen Monaten nach SZ-Informationen auch einstige Olympioniken mit Sporterfahrung für den Posten gehandelt – darunter Michael Ilgner, zehn Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Dass ein derart guter Kenner der Branche sich aber zurückzog: Erzählt das vielleicht weniger über Ilgner als über den DOSB?

Meinung Olympia-Bewerbung : Der Sport ist halt nicht so wichtig, wie er sich gerne nimmt Kommentar von Johannes Aumüller ...

Die warmen Worte, mit denen Weikert nun Fricke begrüßte, passten sich jedenfalls geschmeidig an das Profil des Neuen an. Man gewinne eine „Führungspersönlichkeit mit umfassenden politischen, strategischen und kommunikativen Kompetenzen“. Als langjähriger Bundestagsabgeordneter bringe Fricke „ein hervorragendes politisches Netzwerk“ mit und genieße „über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen“. Kundige Menschen verweisen vor allem auf einen Draht: zu Dennis Rohde, früher ein Kollege Frickes im Haushaltsausschuss. Rohde ist, welch glückliche Fügung, mittlerweile Parlamentarischer Staatssekretär unter Finanzminister Lars Klingbeil. Lässt sich das anders übersetzen als ein Auftrag für Fricke, mehr Geld zu beschaffen? Vor allem für eine Olympiabewerbung, die der DOSB gerade vorantreibt – ohne konkrete Jahreszahl, dafür mit allerlei Versprechen?

Das Feld des Lobbyierens dürfte Fricke jedenfalls mindestens so vertraut sein wie die Kraftverhältnisse im deutschen Feldhockey. Als die FDP 2014 nicht mehr im Bundestag vertreten war, dockte er bei der Kommunikationsagentur CNC an. Dort lobbyierte er für den Konzern Uber, der damals, freundlich gesagt, aggressiv auf den europäischen Markt drängte. „Otto Fricke ist ein weiteres Beispiel für einen früheren Spitzenpolitiker, der nicht in seinen erlernten Beruf zurückkehrt, sondern sein politisches Netzwerk lieber einer Lobbyagentur und deren zahlungskräftigen Kunden zur Verfügung stellt“, schrieb das Portal Lobbycontrol damals. Er habe schon zuvor für CNC gearbeitet, auch habe er als Bundestagsabgeordneter nie Entscheidungen getroffen, die Interessen der Agentur berührt hätten, verteidigte sich Fricke.

Auffällig ist, dass zwei der wichtigsten Sportlobbyisten nun ohne Vorkenntnisse im organisierten Sport unterwegs sind: Christiane Schenderlein, die neue Staatsministerin Sport der CDU – und Fricke. Und drei Jahre Vertragslaufzeit mit Option auf zwei weitere, das ist nicht gerade viel Zeit für den Berg an Aufgaben, der sich auf Frickes Schreibtisch türmt: von der ständig unfertigen Spitzensportreform über den Investitionsstau beim Sportstättenbau bis hin zur Olympiabewerbung, die zuletzt vor allem dadurch auffiel, dass sich das Prozedere für die Bewerberstädte ständig änderte.

Andererseits endet Frickes Vertragslaufzeit just vor der nächsten Bundestagswahl. Spätestens da wird sich wohl zeigen, wie sehr das Attribut „Teamplayer“ auf Fricke zutrifft. Verliehen hat er es sich selbst.