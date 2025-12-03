Der Fußball hat Louis Oppie einst aus seiner Heimatstadt Berlin vertrieben. Mit 16 ist er zu Hannover 96 gewechselt, mit 21 zu Arminia Bielefeld. Jetzt ist er 23 und spielt beim FC St. Pauli in Hamburg.

Der Fußball bietet Berlin-Auswanderern wie Oppie viele Gelegenheiten zu Gastspielen in der Heimat. Hertha BSC spielt in der zweiten Liga, Union Berlin in der ersten. Oder, noch besser: Man schafft es bis ins Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Das war Oppie im Mai mit dem Underdog Arminia Bielefeld gelungen. Jetzt eröffnet sich allmählich die Chance, es mit dem FC St. Pauli zu wiederholen. Am Dienstagabend hat Oppie in der 83. Minute des Achtelfinalspiels bei Borussia Mönchengladbach den 2:1-Siegtreffer für St. Pauli erzielt. Vermutlich kein Zufall! In der vergangenen Saison hat Oppie Pokalblut geleckt. Jetzt will er wieder ins Finale. Nach Berlin. In seine Heimat.

Mit Bielefeld, damals noch Drittligist, hat Oppie in der vorigen Saison erst den Zweitligisten Hannover und dann vier Erstligisten aus dem Pokal geworfen. Zwei Tore hat er zu der sensationellen Serie beigesteuert, zum 2:1-Siegtreffer im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen hat er die Vorlage geliefert. Erst im Finale unterlag Oppies Arminia dem VfB Stuttgart. Anschließend ist der linke Schienenspieler nach Hamburg gewechselt.

Und was geschah, als St. Pauli in der ersten Pokalrunde im Elfmeterschießen gegen den Viertligisten Eintracht Norderstedt antrat? Oppie verwandelte einen Elfmeter, St. Pauli gewann. Und als der Kiezklub in der zweiten Runde im Elfmeterschießen den Bundesligisten TSG Hoffenheim besiegte, hat Oppie wieder einen der Entscheidungsschüsse versenkt. In Gladbach am Dienstag hat er die Sache lieber schon kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit beendet, mit dem schwächeren rechten Fuß. Jetzt steht sein Verein im Viertelfinale. Noch zwei Siege bis Berlin.

„Das Pokalfinale mit Bielefeld in meiner Heimstadt Berlin“ hat Oppie später als „einzigartig“ beschrieben, aber ob es das wirklich ist? Führt Oppie vielleicht auch noch die Hamburger ins Endspiel? Der FC St. Pauli war noch nie im Pokalfinale, aber jetzt haben sie ja jemanden im Team, der weiß, wie’s geht. Wenn es stimmt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, dann gibt es vielleicht auch das: Spieler mit eigenen Gesetzen, die in diesem Wettbewerb regelmäßig über sich hinauswachsen.

„Also, ich hätte nichts dagegen, wieder im Finale zu stehen“, hat Louis Oppie nach dem Sieg am Dienstagabend gesagt, so beiläufig er nur konnte. Deutlicher kann man Heimweh nicht in Worte fassen. Für die Konkurrenz könnte sein Heimweh wie eine Drohung klingen.