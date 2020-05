Im Blutdoping-Skandal soll der mutmaßliche Drahtzieher Mark Schmidt zentrale Figuren seines Netzwerkes preisgegeben haben. Das geht angeblich aus Dokumenten hervor, die der ARD-Dopingredaktion vorliegen. Darin finden sich demnach Aussagen des Erfurter Arztes vor Vernehmungsbeamten, in denen er auch Komplizen nennt. Beim Aufbau eines Kundenkreises sollen der ehemalige Skilanglauftrainer Walter Mayer (der die Vorwürfe bestritt) und ein kroatischer Leichtathletikcoach eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft München hatte Mitte Dezember 2019 Anklage gegen Schmidt und vier Helfer erhoben. Ihnen wird unter anderem gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden vorgeworfen. In der 145-seitigen Anklageschrift sind über 30 Zeugen benannt worden, darunter zahlreiche Sportler. 23 Athleten wurde bislang Blutdoping nachgewiesen.

Bislang gibt es noch keinen Prozesstermin. "Die Strafkammer muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden", sagt Gerichtssprecher Florian Gliwitzky, gleichwohl stehe die Kammer in Kontakt mit den Beteiligten, "um zu klären, wann das Verfahren durchgeführt werden kann". Derzeit sei nicht damit zu rechnen, dass der Prozess vor Mitte September beginnen kann. Während der Ski-WM im Februar 2019 in Seefeld hatten österreichische und deutsche Ermittler Razzien durchgeführt, unter anderem bei dem Sportarzt in Erfurt.