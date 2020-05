Mit Serdar & Co.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz darf für das Fußball-Turnier bei den um ein Jahr verlegten Olympischen Spielen in Tokio auch auf Spieler des 1997er-Jahrgangs zurückgreifen. Der Weltverband Fifa bestätigte offiziell, dass der Stichtag zur Teilnahme beibehalten wird. So dürfen weiterhin Spieler, die im Jahr 1997 geboren wurden, dabei sein. "Es ist sinnvoll, dass die Empfehlungen der Fifa und des DFB vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen wurden", wurde Kuntz in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zitiert. "Ich freue mich für die Jungs, weil sie durch den zweiten Platz bei der U21-EM 2019 auch für die Qualifikation gesorgt haben." Der Nationaltrainer soll das deutsche Männer-Team bei Olympia betreuen. Dabei sind pro Team zudem drei Spieler im Kader erlaubt, die vor 1997 geboren wurden. Aus dem betroffenen Jahrgang stammen unter anderem Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Benjamin Henrichs (Monaco), Suat Serdar (Schalke 04), Marco Richter (Augsburg) und Florian Müller (Mainz), die bei der U21-EM 2019 allesamt im Kader standen.