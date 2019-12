SZ: Frau Rücker, 2020 ist wieder ein Olympiajahr. Was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie an die Sommerspiele in Tokio denken?

Veronika Rücker: Meine große Hoffnung ist, dass es uns gelingt, einen ähnlichen Spirit zu erzeugen wie 2018 in Pyeongchang. Sowohl im Team - natürlich unterstützt von sportlichen Erfolgen - als auch im Umfeld. Da hat in Pyeongchang alles rundherum gestimmt. Dieses Bild haben wir in die Welt getragen, und so ist es auch daheim in Deutschland wahrgenommen worden.

Bis 2014 gab es vor den Spielen Medaillenvorgaben: So oft Gold, Silber, Bronze soll das deutsche Team gewinnen. Diese Vorgaben wurden dann abgeschafft - oder gibt es sie für Tokio wieder?

Nein, dazu werden wir sicher nicht zurückkehren. Ein Kerngedanke unserer Leistungssportreform ist es ja, immer nach vorne zu schauen und zu fragen, wo Potenziale liegen. Das heißt auch, dass wir im Anschluss an Tokio bei der Frage, welche Disziplin wie viel Geld für den nächsten Olympiazyklus bekommt, nicht in erster Linie rückblickend Medaillen belohnen, sondern schauen: Wo können wir unterstützen und Potenziale entwickeln.

Das Ziel der großen Reform des deutschen Sports waren aber durchaus mehr Medaillen. Wir denken an den berühmten Satz des ehemaligen Innenministers Thomas de Maizière, dass Deutschland ein Drittel mehr davon gewinnen müsse.

Das hat Herr de Maizière genau einmal gesagt, und wir als DOSB haben uns das nie zu eigen gemacht. Es geht darum, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit jeder Sportler sein Potenzial entfalten kann. Wir wollen effizienter werden.

Aber Sie haben das doch so ins Konzept geschrieben: Medaillen anstreben.

Effizienz ist ja kein Selbstzweck. Natürlich steckt die Idee dahinter, am Ende auch erfolgreich zu sein. Aber erfolgreich heißt nicht: ein Drittel mehr Medaillen, und vor allem nicht um jeden Preis.

Warum ist es für ein Land wie Deutschland wichtig, dass seine Sportler auf Siegerpodesten stehen? Was Russland oder China damit bezwecken, ahnt man ja. Wem nützt ein deutscher Olympiasieger?

Ich bin davon überzeugt, dass erfolgreiche Sportler Vorbilder sind. Für den Nachwuchs, aber auch für die Gesellschaft. Das ist ein Aspekt. Der zweite: Sportliche Erfolge wirken identifikationsstiftend für eine Gesellschaft. In Reinform haben wir das 2006 bei der Fußball-WM erlebt. Und nicht zuletzt tragen erfolgreiche Sportler auch die Werte unseres Landes in die Welt.

Und dafür brauchen Sie 270 bis 280 Millionen Euro, die Sie gerade vom Bundesinnenministerium pro Jahr bekommen?

Ganz ehrlich? Dafür brauchen wir Milliarden mehr! Ihre Zahl ist ja nur die aktuelle Spitzensportförderung des Bundes ...

... die sich immerhin in den vergangenen fünf Jahren ungefähr verdoppelt hat.

Und trotzdem reden wir da nur über einen kleinen Teil. Wenn wir es von unten, vom Breitensport her denken, wären Milliarden notwendig. Für Sportstätten, Infrastruktur, qualifizierte Trainer. Keine Spitze ohne Breite. Aber eben auch keine Breite ohne Spitze, weil es uns, wenn wir etwa bei Olympischen Spielen keine erfolgreichen Athleten haben, auch schwerer fällt, Kinder für Sport zu motivieren.

In Deutschland wird derzeit die Debatte geführt, in welche Bereiche besonders dringend investiert werden muss: in Digitalisierung, in Klimaschutz, in Infrastruktur, in marode Schulen.

Die Frage, wo Investitionen wichtiger oder unwichtiger sind, finde ich ganz schwierig. Ich bin auch dagegen, etwa den Sport gegen die Kultur aufzuwiegen. Ich kann nur sagen, dass jeder Euro, den wir in den Sport investieren, eine breite Wirkung entfalten kann, für Bewegung, Gesunderhaltung, auch für die Persönlichkeitsentwicklung junger Leute, die in den Vereinen geprägt werden. Von alledem hat die Gesellschaft am Ende etwas.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat dem Spitzensport schon weiteres Geld in Aussicht gestellt. Wie viel mehr brauchen Sie noch mal in den nächsten Jahren?

Ich will mich da nicht auf eine konkrete Zahl festlegen lassen. Aber wir werden das auch für die nächsten Jahre wieder neu überprüfen und sehr detailliert belegen.

Horst Seehofer sagte kürzlich zum Thema Geld, bezogen auf Sie und DOSB-Präsident Alfons Hörmann: "Ihr habt eine ganz eigene, nachdrückliche, mit Charme ausgestattete Art. (...) Man ist gut beraten, zur Verlängerung der eigenen Lebenserwartung, wenn man euren Forderungen schnell nachgibt." Können Sie mal verraten, wie Sie das Leben des Bundesinnenministers bedroht haben?

Wir haben das als interessante Kommentierung der sehr konstruktiven Gespräche bewertet und werden auch weiterhin auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit unseren Geldgebern verhandeln. Da müssen Sie sich um unsere Gesprächspartner genauso wenig Sorgen machen wie um uns.

Was heißt das konkret?

Wenn du eine Idee davon hast, wohin du das System entwickeln willst, dann entsteht die logische Legitimation für Mittelaufwüchse. Also haben wir uns ab 2014 auf den Weg gemacht, die Zukunft des Leistungssports zu konzipieren, was oft schwierig war und wo es an einzelnen Punkten auch berechtigte Kritik gab. Aber ohne die Reform wären diese dringend notwendigen Mittelaufwüchse nicht zu erzielen gewesen. Jetzt ist das auch schon wieder ein paar Jahre her, und wir müssen uns fragen: Wann ist der Punkt für eine Fortschreibung des Konzepts gekommen?

Sie wollen schon wieder ein neues Leistungskonzept?

Wir sind jetzt fünf Jahre weiter. Da sollten wir uns fragen: Sind die Thesen von damals noch alle uneingeschränkt gültig? Haben wir vielleicht andere oder weitere Stellschrauben identifiziert, an denen wir drehen müssen? Also: Kein neues Konzept, aber eine Fortschreibung, das halte ich in absehbarer Zeit für notwendig.

Sie haben bestimmt schon ein paar Eckpunkte im Kopf.

Ja, aber es ist noch zu früh, darauf öffentlich einzugehen. Wir können jetzt auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurückgreifen und überprüfen, ob die bisherigen Festlegungen das Nonplusultra waren. Genau das zeigt sich eben erst mit der Zeit.

Das Messbarmachen von Potenzialen ist ja das Ziel von "PotAS", dem neuen Potenzial-Analyse-System des deutschen Sports, das auch über die Geldverteilung mitentscheidet. Nun gab es kürzlich einen PotAS- Zwischenbericht mit einem Ranking der Verbände, das viele verblüfft hat: Badminton vorne, obwohl es noch nie eine Olympia-Medaille gewann, und Rudern hinten, trotz kontinuierlichen Erfolgs. Zeigt das nicht, dass es unmöglich, wenn nicht absurd ist, sportliche Erfolge mit Attributkatalogen zu prognostizieren?

Veronika Rücker ist seit 2018 Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Damit ist sie die höchste hauptamtliche Sportfunktionärin des Landes. Vorher war Rücker, 49, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sporthochschule Köln sowie von 2007 bis 2017 für die Führungsakademie des DOSB in Köln tätig, zuletzt als Direktorin. Zudem war Rücker über viele Jahre auf dem Tennisplatz aktiv. Als Spielerin ist sie bis heute Mitglied der Damen-40-Regionalligamannschaft von Blau-Weiß Köln. Ihre Tätigkeit als Tennistrainerin aber beendete sie, als sie an die DOSB-Spitze rückte.

Moment! Was will PotAS? PotAS will Rahmenbedingungen definieren, unter denen Leistungssporterfolge möglich sind. Ich empfinde PotAS als ein wertvolles Qualitätsmanagementsystem. Und da ist der Badmintonverband eben tatsächlich ganz weit vorne. Warum holen die keine Medaillen? Weil das angesichts der asiatischen Übermacht in dieser Sportart wahnsinnig schwierig ist. Aber im Rahmen des Möglichen sind sie richtig gut aufgestellt, genau das weist PotAS nach.

Am Ende wird da bewertet, ob ein Verband Trainingsdaten zentral dokumentiert, ob es Diversity-Beauftragte gibt. Aber ob ein Trainer weiß, wann genau er vor Olympia mit welcher Belastungssteuerung ins Höhentrainingslager muss - das kann doch keine Kommission messen!

Dass wir Erfolg nicht sicher prognostizieren oder gar programmieren können, da sind wir uns doch einig. Aber um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: Es muss doch gerade darum gehen, das Wissen von so einem Trainer in ein Rahmenkonzept zu überführen und für alle Athleten nutzbar zu machen. Sonst ist es nicht nachhaltig. Ich sehe PotAS als eine Art TÜV, und ich hoffe, dass es auch die Verbände so sehen: Der TÜV sagt mir, wo mein Auto Schwächen hat oder wo vielleicht in Zukunft Probleme auftreten können, und diese behebe ich dann.

Wenn Sie beim TÜV die Plakette nicht kriegen, dürfen Sie gar nicht mehr in den Straßenverkehr.

Genau.

Kriegen denn einzelne Verbände keine Plakette?

Was wir erreichen wollen, ist, dass sich alle ihren Verband genau anschauen. Und die Rückmeldungen zeigen genau das: dass sich viele so intensiv wie nie zuvor mit ihrem Verbandssystem auseinandergesetzt haben. Das ist ein wertvoller erster Schritt. Das hebt das Qualitätsniveau.

Für Sie ist PotAS also nicht, wie für viele Sportdirektoren, das bürokratische Monster, das man akzeptieren musste, damit die Politik mehr Geld überweist?

Natürlich nehmen wir solche Aussagen ernst, und wir wissen auch, dass PotAS im ersten Aufschlag einen enormen Aufwand für die Verbände bedeutet hat. Aber beim ersten Mal sind Dinge immer aufwendiger, dann stellt sich eine gewisse Routine ein.

Müsste man, wenn man über Potenziale und Medaillenchancen spricht, nicht viel klarer sagen: Wir haben es in unterschiedlichen Sportarten und Ländern mit unterschiedlichen Dopingproblemen zu tun, wir haben bessere und schlechtere Kontrollsysteme - in manchen Sportarten werden wir keine Medaille gewinnen?

Ja, damit muss man offen umgehen.

PotAS misst aber nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass die ersten Vier im Olympia-Finale gedopt sind.

PotAS entscheidet aber auch nicht über die Geldverteilung, das entscheiden wir am Ende gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium, nach den Strukturgesprächen mit den Verbänden. Und da ist unsere Haltung klar: Wir wollen eben nicht nur in Sportarten investieren, in denen wir Gold gewinnen können. Wir wollen die Breite der Sportarten fördern. Aber dazu sind wir auch alle gemeinsam gefordert, wegzukommen von der Heroisierung der Plätze eins bis drei. Top acht bei Olympia ist doch eine Weltklasseleistung! Ein vierter Platz ist kein verlorener Dritter! So wird es aber fast durchgehend kommentiert: Bronzemedaille verpasst! Da müssen wir alle umdenken und besser kommunizieren.

Das Olympia-Jahr wird geprägt sein vom Umgang mit Russlands Staatsdopingskandal. Alfons Hörmann hat zur jüngsten Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur gesagt, diese sei für Russland eine "rote Karte". Schließen Sie sich dem an?

Rote Karte finde ich passend. Rote Karte heißt ja, dass du irgendwann wieder zurückkommen kannst. Aber es hätte sicher auch noch eine härtere Reaktion gegeben.

Wer im Fußball eine rote Karte bekommt, kann nicht als "neutraler Athlet" weiter mitspielen. Aber die Wada hat als Reaktion auf die fortgesetzten Manipulationen letztlich nur die russische Fahne und Hymne ausgeschlossen - viele, viele russische Athleten können weiter mitmachen.

Das wird sich ja noch zeigen. Wir hoffen darauf, dass das konsequenter durchgesetzt wird als vor den Spielen 2018 und dass es dieses Mal ganz klare Kriterien gibt, wer teilnehmen darf und wer nicht.

Die Wada hat schon einige Kriterien skizziert. Aber erstens ist der Kern des Betruges ja gewesen zu vertuschen, welche Athleten involviert waren und welche nicht. Deshalb wurden die Moskauer Labordaten manipuliert. Zweitens beziehen sich die Proben und Daten, um die es geht, auf den Zeitraum bis 2015, da sind viele Athleten nicht mehr aktiv. Woher kommt da Ihr Optimismus, dass das Kontingent russischer Starter kleiner sein wird?

Die Kriterien sind nur das eine, das andere ist, wer diese Entscheidungen trifft. Vor Rio war das Problem, dass das IOC die Beurteilung den internationalen Fachverbänden überlassen hat, und die haben gesagt: Wie sollen wir das denn nachweisen? Die haben dann aus Mangel an Information viele durchgewinkt. Jetzt muss das wohl die Wada selbst in die Hand nehmen bzw. dazu eine unabhängige Kommission einsetzen.

Nicht nur deutsche Athleten müssen davon ausgehen, dass neben ihnen in Tokio wieder viele Russen laufen oder schwimmen werden. Kann dieses Urteil wirklich den Unmut vieler Athleten befrieden?

Ich kann die kritische Position dazu verstehen, aber versuche, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Das System zu strafen, hat Priorität - und ist in meinem Sinne. Aber nachweislich unschuldigen Athleten den Start zu ermöglichen, wäre schon auch mein Anliegen. Deswegen finde ich einen Komplettausschluss schwierig. Dazwischen ist der Grat ganz, ganz schmal.

Zu den ähnlichen Sanktionen vor Pyeongchang sagten Sie vor anderthalb Jahren: "Das ist ein akzeptabler Kompromiss, der klarmacht: so nicht, der aber auch die Hand reicht und Russland die Möglichkeit gibt, dass ein Umdenken erfolgt ..."

Sie haben recht, das hat ganz offensichtlich nicht geklappt. Wir können uns jetzt gemeinsam die Gegenfrage stellen: Hätte eine härtere Maßnahme zu einem Umdenken geführt? Ich bin nicht sicher ...

Wir können uns vor allem die Frage stellen: Warum sollte die aktuelle Sanktion zu einem Umdenken führen?

Das wird davon abhängen, wie das Gesamturteil ausfällt. Es sind ja noch andere Facetten drin, die versuchen, das System zu strafen. Es wird etwa darum gehen, wie das verhängte Verbot von Sportgroßveranstaltungen umgesetzt wird. Das würde Russland als Nation viel, viel härter treffen, weil es den russischen Nationalstolz berührt.

Die Fußball-EM 2020, Weltcups und viele andere Events sind davon gar nicht betroffen. Es geht nur um einige Weltmeisterschaften, und selbst da ist noch unklar, wie die Fachverbände damit umgehen. Müssen wir uns bald erneut fragen, warum es wieder kein Umdenken gab?

Ich hoffe nicht, aber ausschließen kann ich es auch nicht.

Sie leiten jetzt seit zwei Jahren den DOSB-Vorstand, Ihr Vorgänger war Michael Vesper. Stimmt es, dass Sie mal die Tennislehrerin von Herrn Vesper waren?

‹ › Olympische Momente in Rio, Wiederholung in Tokio erwünscht: Die Kanuten Jan Vandrey and Sebastian Brendel holen Gold. Bild: Ezra Shaw/Getty Images

‹ › Ebenso Kira Walkenhorst und Laura Ludwig im Beachvolleyball. Bild: Eibner/imago

‹ › Patrick Hausding (links) und Sascha Klein beim Finale in Rio. Eine Medaille haben die Deutschen knapp verpasst. Bild: Dominic Ebenbichler/Reuters

‹ › Janne Müller-Wieland gewinnt Bronze mit den Hockey-Frauen. Bild: Mark Kolbe/Getty Images Wird geladen ...

Ja, das stimmt, das war aber noch zu der Zeit, als er noch Minister in Nordrhein-Westfalen war.

Und stimmt die Geschichte, dass Vesper Sie damals gefragt hat, ob er das Angebot vom DOSB annehmen soll - und Sie ihm abgeraten haben?

Stimmt auch. Ich habe ihm klar davon abgeraten. Das war 2006, als der Deutsche Sportbund und das Nationale Olympische Komitee zum DOSB fusionierten und es diese Position in der Form noch gar nicht gab. Ich hatte damals mein Bild vom DSB: Das ist eine Verwaltung, was willst du da? Aber er hat es ja trotzdem gemacht. Und es hat sich seither wahnsinnig viel getan.

Jetzt sitzen Sie selbst hier. Dabei fällt auf, dass Sie weniger öffentlich in Erscheinung treten als Ihr Vorgänger. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Ja. Wir sind hier intern in umfangreichsten Veränderungsprozessen. Wir haben unsere Strategie DOSB 2028 verabschiedet, mit der wir unsere inhaltlichen Ziele festgelegt haben. Dazu gehört auch, dass wir den DOSB zu einer modernen und flexiblen Organisation machen wollen, die wesentlich mehr Innovationskraft entfaltet als bisher. Dies ist eine der zentralen Aufgaben, denen ich mich verschrieben habe. Wir wollen einen neuen DOSB schaffen. Einen ganz anderen.

Wenn Sie über einen neuen, anderen DOSB reden, geht es auch immer um Transparenz: Wie passt dazu, dass der DOSB einen Auftrag im IT-Bereich an eine Firma vergeben hat, deren Aufsichtsratschef der DOSB-Präsident Hörmann war?

Erst mal finde ich, dass wir uns im Bereich der Transparenz in den vergangenen Jahren nochmals deutlich verbessert haben. Für den speziellen Fall haben wir meiner Meinung nach wirklich alle Transparenz- und Compliance-Regeln in optimalem Maße berücksichtigt. Die entsprechende Person war zu keinem Zeitpunkt an der Entscheidungsfindung beteiligt, wir haben verschiedene Gremien mit der Entscheidung betreut und wir haben einen unabhängigen Sachverständigen einbezogen. Mehr geht aus meiner Perspektive in Bezug auf Compliance-Fragen nicht. Ich finde, dass die Tätigkeit irgendeines DOSB-Präsidiumsmitglieds oder sonstiger Führungspersonen in irgendeinem Aufsichtsrat nicht grundsätzlich dazu führen darf, dass man eine Firma nicht beauftragt. Soll ich jedes Unternehmen bei der Auftragsvergabe ausschließen, nur weil ein Aufsichtsratsmitglied bei uns Präsidiumsmitglied ist? Das halte ich für unverhältnismäßig.

Lassen Sie uns zum Abschluss noch über ein Dauerthema reden: Wann gibt es Olympische Spiele in Deutschland?

Es ist unser Ziel und Anspruch, irgendwann Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland zu holen. Das haben wir immer gesagt, und ich würde da auch gerne ein Ausrufezeichen dahintersetzen.

Machen wir es konkret: Am weitesten ist die Rhein-Ruhr-Initiative für 2032 um den Sportvermarkter Michael Mronz. Wird das der Kandidat?

Wir sind in engem Austausch. Aber wir haben immer gesagt, dass es zu früh ist, um sich klar zu einer Initiative zu committen, weil wir abwarten wollen, ob und wo sich möglicherweise noch andere Initiativen entwickeln. Michael Mronz ist mit seiner Initiative sehr weit. Aber nur, weil einer sehr schnell sehr weit vorgeprescht ist, ist er nicht automatisch der einzige Kandidat.

Berlin und Hamburg stehen aktuell nicht zur Verfügung, sagte Hörmann nach der Mitgliederversammlung selbst.

Bei Berlin ist das Signal, dass 2032 wohl zu früh käme. Das liegt unter anderem an der neuen Vergabeprozedur des Internationalen Olympischen Komitees. Bisher hätten wir für 2032 frühestens 2023 eine Entscheidung treffen müssen, jetzt ist der Zeitplan des IOC flexibler geworden, eine Entscheidung kann wesentlich früher fallen. Aber neben der Konzeption ist eine wichtige Stellschraube auch die politische Unterstützung. Einer der Gründe, warum der Plan mit Hamburg 2024 gescheitert ist, war die mangelnde Unterstützung des Bundes. Und zurzeit ist es schwer zu sagen, wie sich die bundespolitische Lage entwickeln wird. Wer kann uns heute eine Finanzierungszusage für Spiele 2032 geben?

Die Hamburger Bevölkerung hatte eine Bewerbung um die Spiele 2024 abgelehnt. Wenn Sie sagen, ein Hauptgrund war die fehlende Finanzierungszusage: Sie können doch das IOC und die vielen Skandale dort nicht ausklammern bei der Frage, was die Wahlentscheidung der Leute beeinflusst.

Ich sagte: einer der Gründe. Mir ist bewusst, dass das Image der Sportorganisationen auch Teil der Wahlentscheidung ist. Aber es muss uns auch besser gelingen, die Potenziale zu verdeutlichen, die in so einer Sportgroßveranstaltung stecken.

Wenn man sechs Mal nacheinander auf die Nase gefallen ist, zuletzt zweimal mit einem Nein der Bevölkerung, ist es dann der richtige Weg zu sagen: Juhu, da ist ein Herr Mronz mit einem Plan, da hängen wir uns dran - und machen wieder alles wie immer? Zumal Rhein-Ruhr 2032 international als nicht sehr chancenreich gilt.

Das ist ja der Grund, warum wir sehr wohl abwägen, wann der richtige Zeitpunkt ist und wer der aussichtsreichste Kandidat sein könnte. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir ein weiteres Kapitel einer gescheiterten Bewerbung hinzufügen. Wenn jetzt aber Berlin sagt: 2032 kommt zu früh ...

... dann kommt als Nächstes 2036, exakt 100 Jahre nach den Propaganda-Spielen der Nationalsozialisten in Berlin 1936. Das halten Sie für eine Option?

Meiner Ansicht nach haben wir es noch nicht hinreichend diskutiert. Es gibt nur wenig, was so polarisiert wie die Frage der Spiele 2036. Es gibt die eine Gruppe, die sagt: Gerade das ist doch der Zeitpunkt, an dem wir als Deutschland in die Welt hinein zeigen können, dass sich etwas verändert hat. Und die andere Gruppe sagt genau konträr: Das geht auf gar keinen Fall.

Was sagt die DOSB-Vorsitzende?

Ich würde mir wünschen, dass wir in und mit der Gesellschaft einen intensiven Diskurs dazu führen, mit welchen Chancen, aber auch mit welchen Risiken solch eine Bewerbung verbunden wäre und ob es eine denkbare Variante ist oder nicht.

Berlins Innensenator Andreas Geisel brachte Berlin 2036 schon ins Spiel, Horst Seehofer erteilte dem eine klare Absage.

Wie gesagt, es wird kontrovers kommentiert. Wir haben aber zum Beispiel auch zur Kenntnis genommen, dass sich der jüdische Sportverband Maccabi und der israelische NOK-Chef positiv dazu geäußert haben. Insofern würde ich mir eine gesellschaftliche Diskussion wünschen. Wobei wir natürlich zwei Perspektiven berücksichtigen müssen: Wie bewerten wir das national? Und wie würde so ein Projekt international aufgenommen?