Manchmal öffnete sich während dieser Winterspiele in Italien ein klitzekleiner Türspalt in der Fassade, dann erspähte man, wie das Gemüt der Macher des größten Weltsportereignisses wirklich temperiert ist. Vor rund einer Woche war dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gerade der Skandal um den Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch um die Ohren geflogen, einen Tag später erklomm Kirsty Coventry, die IOC-Präsidentin, ein Podest im Pressezentrum in Mailand. Fliederfarbener Pulli, hängende Schultern, müde Augen. Doch dann setzte eine kleine Verwandlung ein.