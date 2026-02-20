Manchmal öffnete sich während dieser Winterspiele in Italien ein klitzekleiner Türspalt in der Fassade, dann erspähte man, wie das Gemüt der Macher des größten Weltsportereignisses wirklich temperiert ist. Vor rund einer Woche war dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gerade der Skandal um den Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch um die Ohren geflogen, einen Tag später erklomm Kirsty Coventry, die IOC-Präsidentin, ein Podest im Pressezentrum in Mailand. Fliederfarbener Pulli, hängende Schultern, müde Augen. Doch dann setzte eine kleine Verwandlung ein.
Debatte um die Zukunft OlympiasSpiele auf Schnee, Eis und Matsch?
Cyclocross, Hallen im Ausland und eine La Ola, die vom Getränkesponsor präsentiert wird: Klimawandel und sinkende Einnahmen zwingen das IOC zu Reformen bei Winterspielen. Eine Baustellenbesichtigung.
Von Johannes Knuth, Mailand
Sportpolitik bei Olympia:Wie die Weltpolitik das IOC überfordert
Grönland-Flagge auf den Zuschauerrängen, „Free Palestine“-Rufe im Fanshop, T-Shirts der Nazi-Spiele von 1936 im Online-Shop: Die Debatte um Meinungsäußerungen ist ein unfreiwilliges Leitmotiv der Olympischen Winterspiele.
