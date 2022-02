Von Johannes Knuth, München

Welch ein Anblick! In den vergangenen Tagen veröffentlichten viele Athleten die Schnappschüsse jenes Panoramas, das sich ihnen vom Fenstersitz bot, als sich ihre Flieger der chinesischen Hauptstadt näherten: Bergketten im Nordosten Pekings, scharfkantige, braugraue Hügel, und dann - da hinten, in der Ferne, rund um die höchste Erhebung - flossen eine Handvoll weißer Linien ins Tal, als habe ein Kalligraf ein paar dünne Spuren in ein Gemälde geritzt. Das olympische Alpingebiet von Yanqing lag offenbar just in der Einflugschneise der Olympiaflieger; aber vielleicht, wer weiß das schon, wollten die Organisatoren den Sportlern ja auch schon mal vorführen, welche, nun ja, Winterwunderwelt sie demnächst erwartet.