Vielleicht ist der Waschsalon in Piera ein passender Startpunkt, um der Frage nachzugehen, ob diese Olympischen Winterspiele gut waren oder schlecht – oder irgendetwas dazwischen. Ob sie die Menschen bewegt oder eher kaltgelassen haben. „Lavanderia Bloomest“ also, in einem Nachbarort von Tesero, dem Ski-Nordisch-Schauplatz dieser Winterspiele: drei Waschmaschinen, zwei große, eine kleine, zwei Trockner. Hierher kommen Einheimische. Oder Auswärtige, in deren Hotels das Waschen und Trocknen eines T-Shirts zwölf Euro kostet.